연금저축-ISA 고객에 ‘유전자 검사 키트’

삼성증권은 연금저축 및 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 고객을 대상으로 ‘내일의 나를 위한 건강X절세 종합검진 이벤트’를 다음 달 31일까지 진행한다고 밝혔다.
이번 이벤트는 대표적인 절세 계좌인 연금저축·ISA 계좌와 관련해 삼성증권 모바일앱 엠팝(mPOP) 및 모니모에서 제공 중인 서비스를 쉽고 친숙하게 경험할 수 있도록 마련됐다.
이벤트는 크게 순입금 고객 대상 이벤트와 서비스 체험형 이벤트로 구성된다. 연금저축 또는 중개형 ISA 계좌에 100만 원 이상 순입금한 고객을 대상으로 ‘맑음 이벤트’를 진행한다. 이번 이벤트는 건강관리와 장기 자산관리의 공통 키워드인 ‘내일의 나를 위한 준비’에 착안해 기획됐다. ‘맑음 이벤트’는 연금저축 고객 100명과 중개형 ISA 고객 100명, 총 200명을 이벤트 신청자 중에서 추첨해 유전자 검사 키트를 제공한다.
서비스 체험형 이벤트인 ‘내일의 가치 황금 이벤트’도 함께 진행된다. 연금저축 및 중개형 ISA 계좌에 100만 원 이상 순입금한 고객이 모바일앱 엠팝 또는 모니모에서 서비스를 경험하면 이벤트에 참여할 수 있다.
연금저축 고객은 엠팝 ‘연금홈’과 모니모 ‘마이연금’ 화면을, 중개형 ISA 고객은 엠팝 ‘ISA고수Pick’과 ‘ISA 혜택 모아보기’ 서비스를 경험하면 된다. 3분 이상 화면에서 체류하며 서비스를 경험한 고객에게는 각 서비스당 1명을 추첨해 총 4명에게 순금 1돈을 제공한다. 내일의 나를 위한 건강X절세 종합검진 이벤트와 관련한 자세한 내용은 삼성증권 홈페이지 또는 엠팝을 참고하거나 패밀리 센터에 문의하면 된다.
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