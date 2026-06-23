대우건설, ‘중동재건 TF’ 신설… 이란 재진출 가능성 검토

대우건설이 미국과 이란의 종전 합의 이후 예상되는 중동 재건사업에 대응하기 위해 전담 조직을 꾸린다.
대우건설은 해외영업을 총괄하는 글로벌인프라본부를 중심으로 플랜트·토목·건축 등 각 사업본부의 해외 개발사업과 수주 기능을 연계한 ‘중동재건 태스크포스(TF)’를 구성한다고 23일 밝혔다.
TF는 중동 피해 지역의 인프라 복구사업을 우선 검토하고, 중장기적으로 이란 시장 재진출 가능성을 살필 예정이다. 국토교통부·해외건설협회 등과 시장 동향을 점검하고 국내 건설사들과 ‘팀 코리아’ 형태의 공동 진출도 추진한다.
대우건설은 종전 이후 에너지 파이프라인과 정유·석유화학·가스처리시설 복구를 비롯해 전력·항만, 주택·도시개발 분야에서 사업 발주가 이어질 가능성이 있다고 보고 있다.
과거 대우건설은 이란에서 반다르아바스∼바프간 철도공사와 아화즈 발전소, 하르그섬 해상 송유기지 등을 수행한 바 있다.
대우건설 관계자는 “중동 재건시장의 사업 기회를 점검하는 한편 이란 시장이 개방될 가능성에도 대비할 계획”이라고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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