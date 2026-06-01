혼밥 트렌드 반영한 1인 샤브샤브

샤브온당이 ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’ 샤브샤브 전문 브랜드 부문에서 1위를 수상했다. 2년 연속이다.
샤브온당은 1인 가구 증가와 개인화된 외식 문화 확산에 맞춰 1인 전용 인덕션 시스템을 기반으로 운영되는 1인 샤브샤브 전문 브랜드다. 혼자서도 부담 없이 샤브샤브를 즐기도록 구성했으며 혼밥 중심의 외식 트렌드를 반영한 운영 방식을 적용했다.
샤브온당은 7가지 스타일의 육수 메뉴를 운영하고 있다. △담백한 기본 육수 ‘온당샤브’ △중국식 마라 콘셉트의 ‘마라당’ △한국식 매운맛을 담은 ‘얼큰당’ △일본식 간장 베이스의 ‘소유당’ △베트남식 스타일의 ‘포당’ △토마토 베이스의 ‘토마토당’ △건강식을 고려한 ‘저염·저당’ 등으로 다양한 선택이 가능하다.
기존 샤브샤브 메뉴 외에도 나주 미나리 샤브샤브, 제육덮밥 등 다양한 메뉴 개발을 이어가고 있으며 죽 대신 선택할 수 있는 애프터 메뉴로 리소토와 파스타를 출시해 샤브샤브를 다양하게 즐길 수 있도록 했다. 1인 인덕션 시스템을 적용해 별도의 불 관리가 필요 없으며 본사의 HACCP 인증 자체 육가공 공장에서 원팩 형태로 식재료를 공급해 육절기 없이도 매장 운영이 가능하다. 또한 외식업 경험이 적은 창업자들도 쉽게 운영할 수 있도록 본사 차원의 창업 지원 프로그램을 운영하며 초기 창업 비용 부담을 낮출 수 있는 운영 체계도 마련하고 있다.
샤브온당 관계자는 “신선한 식재료와 균형 잡힌 메뉴 구성을 바탕으로 단순히 한 끼를 해결하는 식사를 넘어 고객이 만족하는 외식 경험을 제공하는 것이 브랜드가 추구하는 방향”이라고 밝혔다.
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