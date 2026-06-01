저당 떡볶이로 건강 트렌드 반영

떡볶이 브랜드 떡참이 ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’ 프랜차이즈-떡볶이 부문에서 1위를 수상했다. 5년 연속이다.
외식 프랜차이즈 기업 ㈜기영에프앤비(대표 강인규)의 떡참은 떡볶이부터 튀김, 덮밥 등 다양한 메뉴 구성을 통해 소비자의 선택 폭을 넓혀왔다. 최근에는 당 함량 부담을 줄인 ‘저당 떡참 떡볶이’를 선보이며 건강을 고려하는 소비자 수요를 반영하는 한편 맛과 품질을 고려한 메뉴 개발에 힘쓰고 있다.합리적인 가격과 다양한 메뉴 구성을 바탕으로 소비자들의 폭넓은 취향을 반영하며 브랜드 경쟁력을 강화하고 있다.
또한 ‘자색고구마 크림떡볶이’ ‘제주말차 크림떡볶이’ 등 특색 있는 신메뉴를 출시하며 브랜드 경쟁력 제고에 나서고 있다. 트렌드를 반영한 메뉴 개발과 다양한 마케팅 활동을 통해 젊은 소비자층과의 소통을 확대하며 소비자 접점을 넓혀가고 있다.
최근 건강과 맛을 동시에 고려하는 소비자 수요가 확대되는 가운데, 떡참은 변화하는 외식 트렌드에 맞춰 다양한 신메뉴를 지속적으로 선보이며 제품 경쟁력을 강화하고 있다. 이를 통해 보다 많은 소비자들이 부담 없이 즐길 수 있는 브랜드 경험을 제공하고 있다는 설명이다.
떡참 관계자는 “5년 연속 수상이라는 뜻깊은 성과를 얻게 돼 감사하다”며 “앞으로도 고객의 니즈를 반영한 메뉴 개발과 가맹점과의 상생을 바탕으로 브랜드 운영에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
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