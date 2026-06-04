“K-미식의 미래 맛본다”… 베일 벗는 메리어트호텔 셰프들의 끝장 승부

1차 예매 20분 만에 매진 기록하며
요리 경연 대회 흥행 예고
신진 조리사 3개 팀이 펼치는
현대적 한식 해석과 주류 페어링
메리어트인터내셔널이 국내 업계 최초로 시도하는 조리사 경연 ‘메리어트 K 고메 레이스’의 최종 무대 입장권이 조기 매진됐다. 시장의 뜨거운 반응에 따라 주최 측은 오는 5일 예약 대행 플랫폼을 통해 마지막 잔여 좌석을 소량 추가로 선보일 예정이다.
이번 최종 경합은 이달 19일 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울에서 막을 올린다. 현장을 찾는 방문객들은 예선을 통과한 세 팀의 창작 요리를 직접 맛보고, 전문 심사위원들과 동등한 자격으로 투표에 참여하게 된다. 이를 통해 향후 국내 외식 업계를 이끌어갈 젊은 재능들이 제안하는 새로운 한식의 방향성을 직접 확인하는 자리가 마련된다.
결선 무대에 이름을 올린 팀은 알로프트 서울 명동의 ‘불리 노바’, 페어필드 바이 메리어트 부산 송도 비치의 ‘부산다이닝’, 코트야드 메리어트 서울 명동의 ‘플라이투더스카이’다. 이들은 미국산 육류를 주재료로 삼아 현대적으로 재해석한 한식 코스를 제안할 예정이다. 여기에 싱글몰트 위스키와의 조화, 실제 호텔 영업 현장 적용 가능성 등을 두고 창의성과 실무 능력을 동시에 평가받는다.
발매 직후 기록적인 매진을 달성하면서 이번 행사는 미식가들 사이에서 올해 상반기 주요 화제작으로 부상했다. 특히 내부 조리사 대회의 종착지를 일반 대중의 경험 영역으로 확장했다는 점에서 차별화된 F&B 콘텐츠라는 평가를 받고 있다.
황인영 메리어트 인터내셔널 한국·베트남·필리핀 지역 마케팅 부문 총괄 상무는 신진 인재들의 감각과 고유한 한식 문화에 대한 대중의 높은 갈증이 이번 매진으로 증명됐다며, 조리사들이 준비한 고품격 결과물을 관람객이 직접 판정하는 이색적인 자리인 만큼 추가 예매에도 많은 이들의 발길이 이어질 것으로 기대한다고 설명했다.
한편 이번 행사에는 육류 관련 해외 협회 및 주류 기업, 디저트 브랜드 등 다양한 파트너사들이 협업해 콘텐츠의 깊이를 더했다.
‘메리어트 K 고메 레이스’는 한국 지사 소속 조리사들이 한식을 주제로 역량을 겨루는 장이다. 메리어트 인터내셔널은 해당 프로젝트를 발판 삼아 지속적인 인재 발굴과 외식 콘텐츠 다변화를 지속적으로 모색할 방침이다. 2차 입장권은 5일부터 해당 캐치테이블 앱에서 판매된다고 한다.
댓글 0