우리은행 “中企 기업승계 지원, 5년간 3조 투입”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 2일 00시 30분

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“2500개 기업에 승계 컨설팅 제공”

서울 중구 우리은행 본사 전경. 뉴스1
서울 중구 우리은행 본사 전경. 뉴스1
우리은행이 중소·중견 기업의 승계를 지원하기 위해 5년간 3조 원 규모 자금을 투입한다. 정진완 우리은행장은 1일 서울 중구 본점에서 열린 ‘생산적 기업승계’ 간담회에서 “기업승계는 임직원의 고용 유지와 기술력 보존, 공급망 안정성과 직결되는 경제 과제”라며 이 같은 구상을 밝혔다.

우리은행은 보증기관 연계, 인수합병(M&A) 투자, 여신, 펀드 등에 3조 원 규모의 금융 지원을 한다. 또 2월 문을 연 우리은행 기업승계지원센터를 통해 거래 기업 중 고용과 기술력이 우수한 기업을 매년 500개, 5년간 2500개 이상 선정해 기업승계 컨설팅을 제공한다. 우리은행은 김앤장 법률사무소·삼일회계법인 등과 협업을 통해 현재까지 기업 554곳과 승계 업무협약을 맺었고, 102곳에 대해 승계전략 등 로드맵을 제시했다.

우리금융경영연구소 연구 결과 우리은행이 향후 5년간 매년 100곳의 기업 승계에 성공하면 고용 1만 명 유지 효과가 있을 것으로 추정됐다. 매출 보전 효과 10조7000억 원, 생산 유발 효과 4699억 원, 부가가치 유발 효과 1934억 원 등의 경제적 효과도 나타날 것으로 추산됐다.

#우리은행#기업승계#금융지원#경제효과#고용유지
주현우 기자 woojoo@donga.com
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