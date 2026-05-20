삼성전기, 실리콘 캐패시터 대량 공급계약 체결

삼성전기가 인공지능(AI) 반도체의 전력 안정화를 돕는 핵심 부품 ‘실리콘 캐패시터’의 대량 공급 계약을 체결했다.
20일 삼성전기는 글로벌 빅테크 기업을 대상으로 약 1조5000억 원 규모의 실리콘 캐패시터 공급 계약을 체결했다고 20일 공시했다. 삼성전기가 공개한 계약 기간은 2027년 1월 1일부터 2028년 12월 31일까지 2년간이다.
이번 계약은 삼성전기가 신성장 동력으로 육성 중인 실리콘 캐패시터 사업에서 처음 거둔 성과다. 실리콘 캐패시터는 실리콘 웨이퍼를 가공해 만드는 초소형·고성능 부품이다. 물탱크처럼 전기를 저장하고 있다가 필요할때 내보내고, 오히려 넘칠때는 저장해 전자기기를 보호하는 일종의 완충기능을 수행한다. 특히 실리콘 캐패시터는 AI 서버용 그래픽처리장치(GPU)와 고대역폭메모리(HBM) 등 고성능 반도체 내부에 탑재돼 전력 공급의 안정성을 높이는 역할을 수행한다. AI로 인해 반도체의 데이터 처리량이 급증하며 전력 소모량 또한 급증했는데, 실리콘 캐패시터가 순산적으로 전력이 치솟는 걸 방지하는 등 전력 안정화에 기여하는 것이다.
그동안 실리콘 캐패시터는 기술 진입 장벽이 높고 고객사 인증 절차가 까다로워 소수 기업만이 시장을 과점해왔다. 삼성전기는 기존 적층세라믹콘덴서(MLCC)와 기판 사업 등에서 쌓아온 초미세 공정 역량을 바탕으로 이 시장에 진입하는 데 성공했다. 이번 대규모 계약을 기점으로 AI 서버 외에 자율주행 시스템, 모바일 등 고성능 컴퓨팅 분야로 공급처를 다변화할 계획이다.
장덕현 삼성전기 사장은 “이번 계약은 삼성전기가 AI 시대 핵심 부품 공급자로서의 입지를 다지는 중요한 이정표가 될 것”이라며 “향후 제품군을 확대해 글로벌 고객사와 협력 강화하겠다”고 말했다.
댓글 0