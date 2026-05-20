라셀릭코리아, 보건의료 고품질 데이터 관리 플랫폼 개발 나선다

금오공대 ICT융합특성화연구센터·퓨어글로벌과 3자 업무협약 체결
라셀릭코리아(LACELLIC KOREA)가 국립금오공과대학교 ICT융합특성화연구센터, ㈜퓨어글로벌과 보건의료 데이터 관리 플랫폼 개발을 위한 3자 업무협약을 체결했다고 20일 밝혔다.
이번 협약은 파편화되어 있던 바이오 데이터와 보안 기술을 하나의 인프라로 결합하려는 시도로 볼 수 있다. 정밀의료 및 세포치료 연구에 필수적인 고품질 데이터를 안전하게 수집·가공할 수 있는 표준 체계를 구축해 향후 글로벌 보건 당국과의 기술 연계 및 해외 시장 진출의 발판을 마련하겠다는 의도로 풀이된다.
라셀릭코리아는 자사가 보유한 바이오 임상 데이터 처리 및 응용 플랫폼 기술을 바탕으로 프로젝트 전반의 의료·바이오 분야 적용 가능성을 검토한다. 금오공과대학교 ICT융합특성화연구센터는 메디컬 ICT 연구 역량을 기반으로 데이터 연계 및 시스템 구조 설계에 참여한다. 퓨어글로벌은 디지털인증시스템을 활용한 데이터 검증 및 무결성 확보 기술을 제공한다.
3자는 이번 협력을 통해 △보건의료 데이터의 위·변조 방지 △비식별 기반 데이터 관리 △기관 간 데이터 연계 가능성 등을 검토할 계획이다. 특히 의료 데이터 활용 과정에서 요구되는 보안성, 신뢰성, 상호운용성 확보를 주요 과제로 설정했다.
라셀릭코리아는 향후 해당 플랫폼을 기반으로 국가 및 기관 단위의 보건의료 데이터 관리 환경에 적용 가능한 모델을 개발한다는 방침이다. 또한 해외 보건 당국 및 관련 기관과의 협력 가능성도 단계적으로 검토할 예정이다.
라셀릭 세포재생의학연구소 정종화 박사는 “첨단 세포치료와 정밀의료 분야가 실제 의료 현장에 적용되기 위해서는 데이터의 신뢰성과 관리 체계가 뒷받침돼야 한다”며 “이번 협력은 의료·바이오 연구와 디지털 인증 기술을 연결하는 기반이 될 수 있다”고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0