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경제
우본, 中企 국제물류비 최대 40% 할인 추진
동아일보
입력
2026-05-20 00:30
2026년 5월 20일 00시 30분
전혜진 기자
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우체국이 국내 중소기업의 국제 물류 서비스 부담을 줄이기 위해 요금 할인을 추진한다.
19일 과학기술정보통신부 우정사업본부는 중소벤처기업부와 함께 중소기업의 수출물류비 부담 완화를 위해 ‘2026 우체국 국제물류 서비스 이용 지원’ 사업을 공동 추진한다고 밝혔다.
지원 대상으로 선정된 업체에는 우체국에서 최대 40% 요금 할인 혜택이 제공된다. 전년도 수출 실적 1만 달러(약 1500만 원) 이상의 중소기업이 대상이며, 희망하는 중소기업은 이달 20일부터 다음 달 5일까지 진행되는 중기부 공고문을 참고해 신청할 수 있다.
#우체국
#중소기업
#국제물류
#요금할인
#수출물류비
#우정사업본부
#지원사업
#중소벤처기업부
전혜진 기자 sunrise@donga.com
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