라쿠텐 마리타임-ABS, 해양 사이버보안 및 해양산업 디지털 혁신 ‘맞손’

글로벌 해운 업계가 디지털 전환과 자율운항 기술 도입으로 변화를 맞이한 가운데, 선박과 항만 시스템을 노린 사이버 위협에 대응하기 위해 글로벌 보안 솔루션 기업과 선급협회가 손을 잡았다.
그 주인공은 글로벌 해양 사이버 보안 솔루션을 제공하는 라쿠텐 마리타임과 글로벌 선급협회 ABS(American Bureau of Shipping)이다. 양 측은 해양 사이버보안 협력 강화 및 해양 산업의 안전한 디지털 전환 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 11일 밝혔다.
이번 MOU를 통해 양 측은 △해양 사이버보안 기반 강화 및 대응 기술·지식 교류 △디지털 전환 촉진을 위한 데이터 기반 운영 모델 고도화 및 산업 디지털화 대응 △교육 ·워크샵 등 인재 양성 프로그램 추진을 통한 전문 인력 역량 강화 △장기적 파트너십 구축을 위한 온·오프라인 협력 등을 추진할 예정이다.
라쿠텐 심포니 인터넷 서비스 부문 대표이자 라쿠텐 마리타임 총괄인 손승현 대표(Ryan Son)는 “이번 ABS와의 MOU체결은 라쿠텐 마리타임이 해양 사이버보안 역량과 글로벌 협력 체계를 강화하는 이정표가 될 것”이라며 “라쿠텐 마리타임의 사이버보안 전문성과 ABS의 선급 및 안전 기준 분야의 깊이 있는 경험을 결합해, 점점 더 정교해지는 위협에 공동 대응하고 해양 사이버보안 환경이 직면한 복합적인 과제를 해결해 나갈 것”이라고 말했다.
매튜 뮬러(Matthew Mueller) ABS 지역 사업개발 부문 부사장은 “ABS는 디지털 해운 생태계의 안전한 발전을 위해 지속적으로 노력하고 있다”며 “라쿠텐 마리타임과의 이번 협력은 업계가 디지털 환경에서 보다 안전하게 운영될 수 있도록 필요한 프레임워크와 전문성을 강화하는 데 의미 있는 진전이 될 것”이라고 밝혔다.
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