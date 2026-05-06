차입리스크 털어내고 본업집중… 명륜진사갈비, 금융권 부채 809억 완제

국책은행 및 시중은행 차입금 일괄 변제
관계사 매각 대금 투입해 재무 건전성 제고
대부업 면허 반납 및 신규 대출 중단
명륜진사갈비를 운영하는 명륜당이 외부 차입금을 일괄 변제하고 비주력 금융 사업을 정리하며 대대적인 재무 구조 고도화에 나섰다. 가맹점 대상의 대출 금리도 시중은행 수준으로 하향 조정해 본사와 가맹점 간의 상생 토대를 정비했다.
금융권 및 관련 업계에 따르면 명륜당은 산업은행으로부터 조달했던 시설 및 운전 자금 650억 원을 포함해 총 809억 원 규모의 금융권 채무를 전량 청산했다. 산은 차입금은 올해 2월부터 4월 중순까지 세 차례에 걸쳐 분할 상환됐으며, 기업·우리·국민은행 등 주요 시중은행 부채 역시 지난달 16일 자로 모두 상환 완료됐다. 이번 변제 재원은 관계사인 올데이프레쉬(샤브올데이) 지분 매각 등을 통해 확보한 유동성이 투입된 것으로 파악된다.
재무 건전성 강화와 함께 사업 포트폴리오의 재편도 이뤄졌다. 명륜당 소속 대부업 법인들은 지난해 12월 등록증을 반납하고 관련 사업을 종결했다. 현재 신규 대출 집행은 중단된 상태이며, 가맹점주를 대상으로 했던 신규 창업 자금 지원 제도 역시 운영을 종료했다.
기존 가맹점에 적용되던 금융 조건도 대폭 개선됐다. 명륜당은 잔여 대출금에 대한 이율을 제1금융권 평균치인 연 4.6%로 일괄 하향했다. 외식업계의 경기 불확실성이 심화되는 가운데 점주들의 실질적인 금융 분담을 경감해 운영 안정성을 확보하겠다는 취지로 풀이된다.
시장에서는 이번 조치가 단순한 채무 이행을 넘어 가맹본부 본연의 기능에 집중하겠다는 의지로 보고 있다.
명륜당 관계자는 향후 경영 관리의 공정성을 더욱 강화하고, 현장과의 긴밀한 협력을 바탕으로 내실 있는 성장을 지속해 나가겠다고 강조했다. 이번 재무 정비를 기점으로 명륜당은 프랜차이즈 운영의 안정성을 높이는 데 전사적 역량을 집중한다는 계획이다.
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