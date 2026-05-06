청춘의 투영과 새로운 미학의 조우… 아더에러, ‘포에틱 프로젝트’ 시동

브랜드 정체성 정립할 공식 홍보대사 선정
아더에러(ADERERROR)가 배우 변우석을 전면에 내세운 ‘포에틱 프로젝트(Poetic Project)’를 공개하며 브랜드 홍보대사로서의 활동을 공식화했다.
상징적 색채와 구조적 실루엣 강조
매장 연계한 온·오프라인 통합 캠페인 전개
해당 기획은 아더에러가 지향하는 창의적 가치관을 앰배서더의 서사와 연결하는 실험적 시도다. 지난 4월 변우석을 파트너로 맞이한 브랜드는 청년기의 감수성과 예술가적 자아를 고유의 서사 안에서 확장하는 방식의 콘텐츠를 제작하는 데 공을 들였다고 한다.
공개된 화보에서 변우석은 주력 의상군과 현대적 감각의 ‘시그니피컨트(Significant)’ 라인을 소화했다. 입체적인 외형과 세밀한 마감 처리가 돋보이는 착장은 불필요한 장식을 배제한 디자인 철학을 효과적으로 드러냈다는 평이다.
특히 브랜드의 상징인 청색을 활용한 겹쳐 입기 방식이 눈길을 끈다. 편안한 소재의 상의와 데님을 조합한 구성은 기초적인 품목에 감각적인 변주를 가미해 세련된 인상을 구현했다.
아더에러는 향후 춘하 시즌의 정체성을 담은 영상물을 추가로 공개하며 확장된 브랜드 경험을 제공할 예정이다. 아울러 오는 5월 7일부터 서울 신사를 포함한 도쿄, 상하이 등 주요 거점 매장에서 구매 고객을 대상으로 특별 기획물을 선착순 제공하는 오프라인 행사도 병행한다고 설명했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
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