전기車 핵심 소재 ‘고기능 합성고무’ 경쟁력 강화

대내외 불확실성 등 석유화학 업계의 경영 환경이 녹록지 않은 가운데 금호석유화학그룹이 사업 포트폴리오 고도화에 역량을 집중하고 있다고 밝혔다. 적극적인 연구개발(R&D) 투자와 고객 맞춤형 시장 대응을 통해 현재의 불확실성 국면을 기회로 전환하겠다는 전략이다.
먼저 금호석유화학은 전기자동차 시대의 핵심 소재로 주목받는 ‘SSBR(솔루션스타이렌부타디엔 고무)’ 경쟁력 강화에 힘을 쏟고 있다. SSBR은 타이어의 마모, 연비, 내구성이라는 상충 요소를 동시에 개선할 수 있는 고기능성 합성고무다. 에너지 효율과 탄소 배출 저감 측면에서도 강점이 있다. 특히 배터리 중량 증가와 잦은 가속·제동이 특징인 전기차 환경에 적합한 원료로 평가받는다.
금호석유화학은 지난해 연간 3만5000t의 SSBR 생산설비를 증설했다. 해당 설비가 올해 1분기부터 가동됨에 따라 핵심 사업의 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 기대된다. 차별화된 제품 라인업을 지속적으로 확대하며 빠르게 변하는 고객 요구에 선제적으로 대응하겠다는 구상이다.
금호미쓰이화학은 중장기 경쟁력 확보를 위한 투자를 이어가고 있다. 지난해 MDI(메틸렌디페닐 디이소시아네이트) 생산 능력을 10만 t 증강하는 ‘디보틀네킹(생산 공정 효율화를 통한 생산량 증대)’ 투자를 결정했다. 2024년 20만 t 증설에 이어 2년간 총 30만 t 규모의 생산 능력 확대다. 이번 프로젝트는 금호미쓰이화학의 독자적인 공정 기술력을 기반으로 기존 설비를 효율적으로 활용해 투자 효율성과 원가 경쟁력을 극대화하기 위한 전략적 투자로 중장기적으로 글로벌 MDI 시장에서의 경쟁 우위를 공고히 하겠다는 전략이다.
금호폴리켐 역시 지난해 EPDM(기능성 합성고무) 설비 7만 t 증설을 통해 연산 31만 t 규모의 생산 체제를 구축했다. EPDM은 범용 합성고무보다 극한의 환경을 견딜 수 있는 고기능성 특수 합성고무 소재다. 내열성, 내기후성, 내약품성 등이 우수해 자동차·선박·산업 전반에 폭넓게 활용되고 있다. 글로벌 EPDM 수요가 꾸준히 증가하는 가운데 금호폴리켐은 스페셜티 제품 확대와 공정 혁신을 통해 수익성과 원가 경쟁력을 동시에 끌어올릴 계획이다.
금호피앤비화학은 주요 고객사와의 공급 계약을 통해 판매 안정성을 확보하는 한편 중동과 유럽 등 신규 시장 개척에도 속도를 내고 있다. 관세와 반덤핑 등 글로벌 통상 환경의 변동 속에서도 제품 포트폴리오 경쟁력을 강화하며 안정적으로 사업을 운영하는 데 총력을 쏟고 있다.
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