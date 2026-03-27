식후 혈당-피로-혈행 한 번에 관리… ‘건강지능’ 높이는 GLPro 수요 확대

[Food&Dining] 정관장
정관장이 혈행·혈당을 동시에 관리하는 브랜드 ‘GLPro’를 앞세워 건강기능식품 시장 공략에 속도를 내고 있다.
정관장은 최근 개인의 건강 상태를 스스로 이해하고 관리하는 ‘건강지능(HQ)’이 주요 트렌드로 자리 잡으면서 단순 보충 중심의 건강기능식품에서 벗어나 기능 중심·맞춤형 제품 수요가 빠르게 증가하고 있다고 밝혔다.
이에 정관장은 혈행·혈당 관리에 특화된 브랜드 GLPro를 중심으로 건강관리 솔루션을 제안하고 있다. 실제 GLPro는 제품 인기에 힘입어 풀무원헬스케어와 협업한 생활 습관 관리형 구독 서비스도 선보였다. 건강기능식품과 맞춤형 식단, 혈당 측정기기를 결합해 일상 속 혈당 관리를 돕는 프로그램이다.
GLPro는 식품의약품안전처로부터 ‘혈당 조절에 도움을 줄 수 있음’ 기능성을 인정받은 정관장 홍삼(KGC05pg)을 주원료로 한다.
KGC인삼공사 연구에 따르면 40세 이상 성인 98명을 대상으로 한 임상시험에서 섭취군은 △공복 혈당 9.07% △식후 혈당 11.28% △당화혈색소 1.68% 감소 효과를 보였으며 인슐린 저항성은 22.8% 개선된 것으로 나타났다. GLP-1 수치는 9.9% 증가해 혈당과 식욕 조절에 긍정적인 영향을 준 것으로 확인됐다.
최근에는 혈당 급상승 완화와 인슐린 저항성 개선 등 기능이 주목받으며 홍삼이 혈행·혈당까지 관리하는 소재로 재조명되고 있다.
소비자층도 빠르게 확대되는 추세다. 체지방 관리 기능을 강조한 ‘GLPro 더블컷’의 경우 남성 구매 비중이 약 43%에 달하는 등 남성 고객 유입이 증가하고 있으며 20∼40대 신규 고객도 꾸준히 늘고 있다.
정관장은 지난해 9월 식후 혈당과 피로를 동시에 관리할 수 있는 기능성 신제품 ‘GLPro 혈당밸런스’도 출시했다. 해당 제품은 정관장의 독점 소재 홍삼에 비타민 B군 6종, 비타민 C·D, 크롬, 아연 등 필수 영양 성분을 복합 설계해 혈당 조절과 피로 개선을 동시에 지원하는 것이 특징이다.
정관장 관계자는 “GLPro는 현대인의 혈행과 혈당 관리에 실질적인 도움을 주는 건강 솔루션”이라며 “앞으로도 과학적 연구를 기반으로 고객의 건강한 일상을 지원할 것”이라고 밝혔다.
신승희 기자 ssh00@donga.com
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