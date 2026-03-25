KCC글라스 홈씨씨, 독일 건자재 전시회 ‘펜스터바우 프론탈레 2026’ 참가… 유럽 시장 공략

KCC글라스의 인테리어 전문 브랜드 홈씨씨가 24일부터 27일까지(현지 시각) 독일 뉘른베르크에서 열리는 글로벌 건자재 전시회 ‘펜스터바우 프론탈레 2026(FENSTERBAU FRONTALE 2026)’에 참가했다고 25일 밝혔다.
펜스터바우 프론탈레는 2년마다 개최되는 세계 최대 규모의 창호·외장재 전시회로 올해는 전 세계 40여 개국 670여 개 기업이 참여해 최신 기술과 트렌드를 공유한다.
홈씨씨는 이번 전시에서 고내후성시트 ‘비센티 익스테리어필름’ 신규 디자인 7종을 포함해 총 42종의 제품을 선보인다. 비센티 익스테리어필름은 자외선과 비바람 등 혹독한 외부 환경에서도 변색·변형·마모가 발생하지 않는 외장용 필름으로 변화가 잦은 유럽 기후 환경에서도 안정적인 성능을 유지할 수 있어 현지 수요가 높다고 한다. 도장 마감 대비 시공성이 뛰어나 창호를 비롯한 건축물 외장재에 폭넓게 적용된다는 점도 강점이다.
제품 경쟁력의 핵심은 내재화된 생산 기술이다. KCC글라스는 내후성과 내구성을 좌우하는 표면 아크릴 투명층(PMMA)의 소재 개발부터 최종 제품 적용까지 전 과정을 자체적으로 수행해 품질 완성도를 높였다고 설명했다.
까다로운 유럽 품질 기준도 충족했다고 한다. 비센티 익스테리어필름은 제논 램프에 1만 시간 동안 노출하는 독일 국제 공인 시험기관 SKZ의 내후성 시험을 통과했으며, 독일창호협회(GKFP)로부터 세계적으로 엄격한 기준의 ‘RAL 품질 마크’도 획득했다.
이번 전시에는 무광과 유광 패턴을 하나의 원단에 동시에 구현하는 표면 처리 기술이 적용된 신제품도 공개된다. 최근 유럽 시장에서 선호도가 높아지는 무광 패턴에 유광 효과를 더해 입체적이고 고급스러운 색감을 구현한 것이 특징이다.
유리 제품 라인업도 함께 선보인다. 초고단열 더블로이유리 ‘컬리넌(CULLINAN)’의 실버·블루 색상 제품과 주거용 더블로이유리 신제품 ‘빌라즈(VILAZ)’ 등 고성능 코팅유리 9종을 전시하며 유럽 유리 시장 확대의 발판을 마련한다는 방침이다.
KCC글라스 관계자는 “이번 펜스터바우 프론탈레 참가는 유럽 시장에 홈씨씨 브랜드를 알리고 KCC글라스의 앞선 기술력과 경쟁력을 소개하는 의미 있는 기회”라면서 “이번 전시를 발판으로 유럽 시장 내 입지를 강화하는 한편, 판매 확대에도 주력할 계획”이라고 말했다.
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