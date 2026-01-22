HUG 신임 사장 후보에 최인호 前민주당 의원

  • 동아일보

  • 입력 2026년 1월 22일 15시 44분

주택도시보증공사(HUG) 신임 사장 후보로 최인호 전 더불어민주당 의원이 선임됐다.

22일 주택업계에 따르면 HUG는 이날 부산 남구 HUG 본사에서 임시주주총회를 열고 최 전 의원을 단일 사장 후보로 선임하는 안건을 의결했다. 향후 주무 부처인 국토교통부가 임명을 제청하면 대통령 재가를 거쳐 정식 취임할 것으로 보인다.

최 전 의원은 부산 사하구갑에서 당선돼 20·21대 국회의원을 지냈다. 2022년 8월부터 2024년 5월까지 국토교통위원회 간사를 역임했다. HUG는 지난해 7월 유병태 전 사장의 사표가 수리된 뒤부터 6개월 째 직무대행 체재로 운영되고 있다.

이축복 기자 bless@donga.com
