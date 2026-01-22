본문으로 바로가기
경제
HUG 신임 사장 후보에 최인호 前민주당 의원
동아일보
업데이트
2026-01-22 15:50
2026년 1월 22일 15시 50분
입력
2026-01-22 15:44
2026년 1월 22일 15시 44분
이축복 기자
크게보기
주택도시보증공사(HUG) 신임 사장 후보로 최인호 전 더불어민주당 의원이 선임됐다.
22일 주택업계에 따르면 HUG는 이날 부산 남구 HUG 본사에서 임시주주총회를 열고 최 전 의원을 단일 사장 후보로 선임하는 안건을 의결했다. 향후 주무 부처인 국토교통부가 임명을 제청하면 대통령 재가를 거쳐 정식 취임할 것으로 보인다.
최 전 의원은 부산 사하구갑에서 당선돼 20·21대 국회의원을 지냈다. 2022년 8월부터 2024년 5월까지 국토교통위원회 간사를 역임했다. HUG는 지난해 7월 유병태 전 사장의 사표가 수리된 뒤부터 6개월 째 직무대행 체재로 운영되고 있다.
이축복 기자 bless@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
