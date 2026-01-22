슈링크홈 리프투글로우, 새해맞이 컬리 특별 프로모션 진행

프리미엄 홈 뷰티 디바이스 ‘슈링크홈 리프투글로우’가 컬리 런칭 행사를 통해 소비자 접점을 확대한다.
이번 이벤트는 오늘(22일) 오전 11시부터 오는 2월 9일 오전 11시까지 진행된다. 행사 기간 동안 슈링크홈의 대표 제품인 프리미엄 홈 뷰티 디바이스 리프투글로우를 포함한 홈 케어 제품을 컬리 단독 특별 구성과 최대 혜택가로 제공된다.
슈링크홈 리프투글로우는 대표적인 HIFU(고강도 집속 초음파) ‘슈링크’로 알려진 클래시스가 메디컬 에스테틱 분야에서 19년간 축적해온 기술력을 홈 뷰티에 맞게 설계한 프리미엄 홈 뷰티 디바이스다.
디바이스 1대에 리프트와 글로우 두 가지 카트리지가 구성되어 있어 집에서도 효과적인 탄력 케어와 피부 컨디션 케어가 가능하며, 리프트 카트리지에는 특허 출원중인 ‘회전형 커브샷’ 기술을 적용해 얼굴의 굴곡진 부위까지 빈틈없이 정교하게 에너지를 전달한다. 또한 1회 구매로 최대 3년간 별도의 관리 비용 없이 사용할 수 있어 실용성과 경제성을 동시에 갖춘 홈 뷰티 솔루션으로 평가된다.
슈링크홈 관계자는 “이번 컬리 이벤트는 홈 뷰티에 관심 있는 소비자들이 슈링크홈 리프투글로우의 기술력을 합리적인 조건으로 만나볼 수 있는 기회”라며 “컬리를 통해 슈링크홈의 브랜드 가치를 효과적으로 전달하고 고객 접점을 꾸준히 확대할 계획”이라고 밝혔다.
댓글 0