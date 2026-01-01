120개 제휴 브랜드-고객맞춤형 혜택

[2026 대한민국 브랜드 명예의전당]
통신 멤버십 부문 / ㈜LG유플러스 / 유플투쁠 ★★
㈜LG유플러스의 유플투쁠이 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 통신 멤버십 부문에서 수상했다. 2년 연속이다.
LG유플러스는 GS25, 파리바게뜨, CGV, 롯데월드를 비롯해 영화, 외식, 쇼핑, 레저 등 고객의 일상에 밀접한 9개 카테고리에서 120개 이상의 제휴 브랜드와 함께 △VIP 전용 가입형 혜택 ‘VIP콕’ △멤버십 포인트를 활용한 기본 할인 혜택 △전 등급 고객 대상의 월별 특별 프로모션 ‘유쁠투쁠’ 등 차별화된 U+ 멤버십 프로그램을 운영하고 있다.
2024년 4월 론칭한 멤버십 프로모션 유플투쁠은 LG유플러스가 고객의 일상에 가치를 더하기 위해 쇼핑, 식음료, 문화, 라이프스타일 등 다양한 분야의 혜택을 제공하는 월별 멤버십 프로그램이다. 기존 혜택(+)에 혜택(+)을 또 한 번 제공한다는 의미를 담아 매월 차별화된 혜택으로 2025년 11월 기준 누적 참여 1600만 건을 돌파하며 고객의 높은 만족도를 이끌고 있다.
유플투쁠의 가장 큰 특징은 기존 생활·편의 중심 혜택에서 외식·카페, 공연·문화 영역 등 체험형 혜택까지 범위를 확대한 점이다. 외식비 부담이 커진 최근 소비 트렌드를 반영해 합리적인 소비를 원하는 고객에게 실질적 혜택을 제공하고 있다. 프로그램명인 투쁠에서 착안해 매월 둘째 주 화요일부터 넷째 주 목요일까지 달력에 두 개의 플러스(+)를 그려 플러스 영역에 포함돼 있는 날짜에 다양한 제휴 혜택을 제공한다.
