국힘 “李 ‘무책임한 언론은 흉기’라더니…김어준엔 침묵”

국민의힘은 14일 이재명 대통령을 향해 “‘무책임한 언론은 흉기’라면서 김어준의 ‘공소 취소 거래설’ 앞에서는 왜 침묵하는가”라고 비판했다.
국민의힘 박성훈 수석대변인은 이날 논평을 통해 “이 대통령은 소셜네트워크서비스(SNS)에서 ‘사실 확인 없이 보도하는 언론, 의도적으로 조작 왜곡하는 언론, 근거 없는 허위 주장을 그대로 옮기는 무책임한 언론은 흉기보다 무서운 것’이라고 주장했다”며 이같이 밝혔다.
앞서 이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 자신의 조폭 연루설을 제기했던 장영하 국민의힘 성남시 수정구 당협위원장에 대해 유죄가 확정됐다는 소식을 공유하며 “가짜뉴스 없는, 진실과 정의가 강물처럼 흐르는 맑은 세상을 희구한다”고 적었다.
이를 두고 박 수석대변인은 “그렇다면 (더불어)민주당이 그토록 ‘가짜뉴스’라고 주장하는 ‘이 대통령 사건 공소 취소 거래설’에 대해 대통령은 왜 아무 말이 없느냐”라며 “대통령 사건의 공소 취소와 검찰 수사권 문제를 맞바꿨다는 주장은 헌정 질서를 뒤흔드는 중대 범죄 의혹이자, 사실이라면 대통령 탄핵까지 고려돼야 할 사안”이라고 주장했다.
이어 “정작 당사자인 이 대통령은 침묵하고 있다”며 “그동안 SNS를 본인이 재판 중인 사건의 변론 무대처럼 활용해 오던 모습과는 확연히 다른 모습”이라고 지적했다.
박 수석대변인은 “그동안 출연자가 한 말에 대해 유튜브 자체를 고발해 온 민주당이 이번에는 ‘공소 취소 거래설’을 제기한 출연자만 고발하고, 해당 방송의 진행자인 김어준 씨는 고발 대상에서 제외했다”며 “김 씨를 빼고 대응하는 모습은 누가 봐도 앞뒤가 맞지 않다”고 했다.
그러면서 “이 대통령의 논리대로라면 근거 없는 의혹에 맞장구를 치며 이를 확산시킨 김어준 방송이야말로 바로 그 ‘흉기 같은 언론’”이라고 주장했다.
앞서 10일 MBC 기자 출신 장인수 씨는 김 씨의 유튜브 채널에 출연해 이 대통령의 핵심 측근이 이 대통령의 형사사건 공소 취소와 검찰개혁을 거래하려 했다는 이른바 ‘공소 취소 거래설’을 제기했다. 이에 민주당 국민소통위원회는 12일 장 씨를 서울경찰청에 고발했다. 다만 김 씨는 고발 대상에서 제외했다.
이날 국민의힘 박충권 원내수석대변인도 논평을 내고 “민주당에게 김 씨는 정치 상왕 그 이상인 것이냐”며 “현직 대통령 사건과 관련한 중대한 의혹이 제기된 만큼 이제는 정치적 공방이 아니라 특검과 국정조사를 통해 진실을 명명백백히 밝혀야 한다”고 촉구했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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