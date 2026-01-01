부동산 세금-예상환급액 분석까지

AI 자산 세금 솔루션 ㈜뉴아이 / 택스아이(TAX AI)
㈜뉴아이의 택스아이(TAX AI)가 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ AI 자산 세금 솔루션 부문에서 수상했다.
택스아이는 전문 지식 없이도 쉽게 세액을 예측하고 관리할 수 있는 AI 기반 자산 세금 솔루션이다. 최근 회원 수 20만 명을 돌파하며 국내 부동산·자산 관리 시장에서 데이터 기반 세금 서비스의 새 패러다임을 확립하고 있다는 평가를 받는다.
국토교통부 창업경진대회에서 단독 대상을 수상한 930만 케이스 AI 알고리즘을 통해 세법 유형과 규정을 실시간으로 정밀 분석할 수 있다. 양도소득세 및 상속세, 취득세, 보유세 등 10년 동안의 세금을 토대로 그래프 형태로 예측된 결과와 과세 결과 리포트를 제공하고 있다. 또한 국내 유일 ‘부동산 예상환급액 실시간 분석 서비스’를 통해 사용자의 과거 신고 오류나 특례 적용 누락을 포착해 최적 과세 유형을 AI 알고리즘으로 판단하고 있다. 실제 1인 최대 환급 분석액은 1억5681만 원을 기록하며 독보적인 기술력을 입증했으며 한국부동산원, 우리은행, 하나카드와 제휴해 공공기관과 금융사 앱 내에서 자산 및 부동산 서비스를 제공하고 있다.
한편 뉴아이는 지난해 국토교통부 부동산 서비스 창업경진대회에서 단독 대상을 수상한 이후 중소벤처기업부 TIPS, KB스타터스, IBK창공, 우리금융 디노랩, B-Fintech 20 등 다양한 공공 및 민간 지원 사업에 선정되며 기술력과 성장 가능성을 입증하고 있다. 신승희 기자 ssh00@donga.com
