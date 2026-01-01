지역 연계로 농생명 산업 인재 발굴

[2026 대한민국 브랜드 명예의전당]
충남대학교가 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 대학(그린바이오 혁신융합) 부문에서 수상했다.
대학(그린바이오 혁신융합) 부문 / 충남대학교
충남대는 대전광역시를 중심으로 서울대, 경희대, 전남대, 연암대와 함께 ‘그린바이오 혁신융합대학 컨소시엄’을 구성하고 지·산·학·연 협력을 기반으로 한 초광역 융합 교육 체계를 구축했다. 이 컨소시엄은 그린바이오를 국가 전략 산업으로 인식하고 농생명 산업 전반의 기술 변화와 산업 수요에 대응할 수 있는 실무형·융합형 인재 양성을 목표로 체계적 교육 모델을 운영하고 있다.
그린바이오 혁신융합대학 컨소시엄은 그린바이오 산업 밸류체인을 기반으로 표준 역량 체계를 정립하고 이를 교육과정에 반영해 교육-연구-산업 연계를 강화했다. 특히 4대 밸류체인과 단계별 역량 수준을 연계한 표준 교육과정을 마련하고 마이크로디그리와 융합전공, 학점교류 등 다양한 학사 제도를 통해 대학 간 경계를 허무는 교육 환경을 조성했다. 또한 산업체와 연계한 문제 해결형 교육을 확대해 현장 중심의 인재 양성에 주력했다. 지자체 및 지역 산업과의 연계도 주요 성과로 꼽힌다. 대전시를 비롯한 권역별 지자체 전략 산업과 연계해 스마트농업, 식품, 생태 분야의 현장 실습과 진로 탐색 프로그램을 운영했으며 산업단지·연구단지·기업과의 협력을 통해 교육 성과가 지역 산업과 연결되는 구조를 구축했다.
최지수 기자 jisoo@donga.com
