파리바게뜨, 한정판 케이크 ‘베리밤’ 출시기념… 서울도심 이색패션쇼 개최

서울 주요 거리서 모델 워킹 연출… 색다른 볼거리 제공
파리바게뜨는 22일 크리스마스를 앞두고 홀리데이 한정 케이크 ‘베리밤(BERRY BOMB)’을 주제로 독특한 거리 행사를 열었다고 밝혔다. ‘베리밤 런웨이’로 이름 붙은 이번 이벤트는 패션쇼 형식을 빌려 케이크를 색다르게 선보였다.
‘겉은 딸기, 속은 케이크’ 콘셉트로 소비자 관심 집중
시즌 한정 아닌 대표 제품으로 상시 운영 계획
행사는 22일 서울 광화문 광장, 청계천, 명동, 동대문, 성수 등 도심 주요 거리에서 진행됐다. 붉은색 외투를 착용한 모델들이 ‘베리밤’ 케이크를 들고 거리를 걸으며 런웨이를 연출했고, 시민들은 발걸음을 멈추고 이색적인 장면을 지켜보며 연말 분위기를 즐겼다.
‘베리밤’은 이름 그대로 ‘딸기 폭탄’을 콘셉트로 한 제품이다. 케이크 외부는 신선한 생딸기로 덮였으며, 내부는 커스터드 생크림과 부드러운 화이트 시트(케이크의 스펀지층)가 어우러져 풍부한 맛을 낸다고 한다.
파리바게뜨는 이번 시즌부터 ‘베리밤’을 대표 케이크로 운영한다는 계획이다. 단발성 행사가 아닌 연중 브랜드로 확장해 나가며, 향후 다양한 콘셉트로 전개할 예정이다.
파리바게뜨 관계자는 “베리밤의 독특한 색감과 콘셉트를 거리 패션쇼 형태로 구성해 소비자에게 새롭고 흥미로운 경험을 주고자 했다. 앞으로도 다양한 형태의 캠페인으로 고객과 소통을 강화하겠다”고 말했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
