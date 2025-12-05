윈카드, 신한은행 신탁 계좌 도입… 고객 예치금 분리 보관 체계 구축

윈카드는 신한은행과 신탁 계좌 개설 계약을 체결해 고객 예치금 분리 보관 시스템을 구축했다고 5일 밝혔다.
윈카드 측은 이번 조치가 서비스 안정성 강화를 위한 제도적 기반이라고 설명했다.
신탁 계좌 도입으로 고객 예치금은 회사 계정과 분리돼 신한은행 신탁 계좌에 보관된다. 신탁된 자금은 회사의 재무적 문제와 별개로 관리되며, 채권자 압류나 강제집행 대상이 되지 않아 고객에게 우선 반환할 수 있는 구조가 적용된다.
핀테크 업계에서 고객 자금 보호 필요성이 지속적으로 제기되는 가운데 윈카드는 이번 신탁 체계를 통해 자금 관리의 안정성을 강화하는 방향으로 제도를 정비했다고 한다.
윈카드는 기술 부문에서도 관련 조치를 이어가고 있다. 지난 10월에는 ‘임직원 복지 및 수당 관리 시스템’ 기술에 대한 특허를 등록했다. 이 기술은 기업의 수당 및 복지 예산을 단일 시스템에서 자동 설계·정산할 수 있도록 하는 구조로 회사의 플랫폼 운영에 적용되고 있다.
윈카드 이정현 대표는 “신탁 계좌 도입은 고객 자금 보호 체계를 강화하기 위한 조치”라며 “핀테크 서비스 운영 과정에서 자금 안전성과 기술적 완성도를 동시에 높이겠다”고 말했다.
윈카드는 기업이 임직원 복지 포인트와 수당을 카드, 계좌 등 다양한 형태로 지급·관리할 수 있는 플랫폼을 운영 중이다.
