스포츠일러스트레이티드 패션, SBS 예능 ‘열혈농구단’ 공식 스폰서로 참여

선수단 유니폼 및 콜라보 상품을 통한 팬 중심 마케팅 전개
스포츠 미디어 및 패션 브랜드 ‘스포츠일러스트레이티드 패션(Sports Illustrated Fashion)’이 SBS 예능 프로그램 ‘열혈농구단’의 공식 유니폼 스폰서로 참여한다고 밝혔다.
이번 스폰서십을 통해 선수단이 착용하는 유니폼과 의류 기획·제작에 참여했으며, 프로그램 IP를 활용한 콜라보 제품도 출시할 예정이다.
스포츠일러스트레이티드 패션은 케이엔코리아가 전개하는 스포츠 미디어 및 패션 브랜드로 ‘Sports Everywhere, Every Wear’ 슬로건을 바탕으로 다양한 스포츠 콘텐츠와 일상의 패션을 결합한 컬렉션을 선보이고 있다.
케이엔코리아 관계자는 “스포츠와 패션을 연결하는 스포츠일러스트레이티드 패션의 브랜드 정체성을 ‘열혈농구단’을 통해 더 많은 팬에게 보여줄 수 있게 됐다”며 “제작사와 긴밀히 협업해 선수단과 팬이 함께 즐길 수 있는 제품을 선보이겠다”고 말했다.
한편 열혈농구단은 국내에서의 두 차례 직관 경기를 치렀으며, 지난달 26일 필리핀 원정 경기까지의 일정을 모두 성공적으로 마쳤다. 이들의 도전은 매주 토요일 오후 5시에 SBS를 통해 방영된다.
최용석 기자 duck8@donga.com
