AI 독서 플랫폼으로 지식문화 혁신

[2025 대한민국 중소·중견기업 대상] 대한민국 중소·중견기업 대상
4차산업 신기술 부문
㈜부커스가 ‘2025 대한민국 중소·중견기업 대상’ 4차산업 신기술 부문에서 수상해 AI 독서 플랫폼 혁신의 공로를 인정받았다. 2020년 설립된 이 기업은 18만 종 이상의 전자책을 보유한 국내 유일의 B2B·B2G 전자책 전문 플랫폼으로 공공·교육·기업 분야 독서 교육 시장을 선도하고 있다.
기관 맞춤형 큐레이션, 독서 데이터 분석, 음성 합성 오디오북 등 독자 기술을 접목해 이용자 맞춤형 독서 환경을 제공한다. 전국 100여 개 공공기관과 대학에 서비스를 공급 중이며 최근 ‘AI 독서코치’ 기능을 추가해 독서 데이터를 학습 관리 콘텐츠로 확장했다. 또한 출판사와 저자를 위한 AI 자동 교정·편집 시스템을 구축해 제작 효율성과 품질을 동시에 향상했다.
임동명 대표는 “AI와 출판의 융합을 통해 독서가 데이터로, 데이터가 지식으로 이어지는 선순환 생태계를 만들겠다”며 “세계가 주목하는 한국형 지식 콘텐츠 기업으로 성장하겠다”고 말했다.
댓글 0