실무 중심 AI 교육으로 미래 인재 양성

[2025 대한민국 중소·중견기업 대상] 대한민국 중소·중견기업 대상
취업특화 AI 인재양성 부문
서울경제진흥원이 ‘2025 대한민국 중소·중견기업 대상’ 취업특화 AI 인재양성 부문을 수상했다. 청년취업사관학교 ‘새싹(SeSAC)’을 통해 청년층의 AI·디지털 분야 취업 역량을 높인 성과를 인정받은 것이다. 청년취업사관학교 새싹은 2030세대 구직자를 대상으로 실무 중심의 AI 교육과 취업 멘토링, 기업 연계 프로그램을 제공하고 있다. 올해만 3000명 규모의 교육생을 배출할 예정이며 최근 5년간 누적 교육생은 1만 명을 넘어섰다. 누적 취업률은 75.4%다.
11월 3일에는 중랑캠퍼스가 문을 열며 총 25개 캠퍼스가 완성돼 ‘1자치구 1청년취업사관학교’ 체계가 구축됐다. 각 캠퍼스는 청년과 기업 수요를 반영한 실무형 교육과정을 운영하며 AI 신산업 분야 핵심 인재를 길러내는 거점으로 자리 잡고 있다.
서울경제진흥원은 서울 전 자치구에서 만날 수 있는 청년취업사관학교를 바탕으로 AI 전문인력 양성을 확대하고 청년 일자리 지원을 강화해 나갈 계획이다.
