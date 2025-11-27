㈜요즘, 프리미엄 그릭요거트로 건강식 문화 선도

[2025 대한민국 중소·중견기업 대상] 대한민국 중소·중견기업 대상
㈜요즘이 ‘2025 대한민국 중소·중견기업 대상’ 품질혁신 부문을 수상했다. 2017년 설립된 요즘은 국내 1세대 프리미엄 그릭요거트 브랜드로 유제품 시장의 품질 혁신을 주도한 성과를 인정받았다.
품질혁신 부문
그리스 전통 스트레인 공법으로 크림치즈처럼 꾸덕한 질감과 진한 풍미를 구현했으며 서울우유 1등급 원유와 덴마크산 유산균주를 사용해 고품질 제품을 생산한다. 유산균 수는 100g당 최대 4000억 마리에 달하며 체내 장 건강 개선 효과를 높였다.
2023년 신공장 이전으로 생산 능력을 3배 이상 확대했고 HACCP 인증과 연구소를 통한 품질관리 체계를 구축했다. 서울우유·홈플러스 등과의 OEM 계약으로 신뢰를 강화하고 쿠팡·마켓컬리 등 온라인 채널과 전국 유통망을 통해 접근성을 넓혔다.
이성흠 대표는 “정직한 품질로 건강한 식문화를 이끄는 브랜드로 성장하겠다”고 밝혔다.
신승희 기자 ssh00@donga.com
