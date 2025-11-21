하나銀이어 KB도 올해 대출 중단

하나은행에 이어 KB국민은행도 올해 실행분 주택 구입 목적의 가계대출 영업을 중단한다. 올해 실행할 수 있는 대출 총량 한도가 다 찼기 때문이다.
21일 금융권에 따르면 KB국민은행은 대면 창구에서 이달 24일부터, 비대면 채널에서는 이달 22일부터 올해 실행 예정인 주택 구입 자금용 주택담보대출 신규 접수를 제한하기로 결정했다.
다른 은행에서 KB국민은행으로 갈아타는 타행대환 대출(주택담보·전세·신용대출)과 비대면 신용대출 상품인 ‘KB스타 신용대출 Ⅰ·Ⅱ’도 이달 22일부터 중단된다.
다만, 생활안정자금 목적의 주택담보대출과 전세자금대출 연내 실행 예정 건은 접수할 수 있다.
하나은행 역시 25일부터 올해 실행되는 주택담보대출과 전세대출 신규 접수를 제한하기로 했다. 나머지 우리은행, 신한은행도 조만간 올해 대출 영업을 조기 종료할 것으로 전망된다.
