주연테크, 차세대 사무용 AI 솔루션 ‘네오알리 사무젠’ 출시

주연테크가 가정은 물론 사무실에서도 인공지능(AI)을 경험할 수 있는 사무용 온디바이스 AI 프로그램 ‘네오알리 사무젠’을 선보인다고 밝혔다.
업무에 특화된 네오알리 AI 프로그램 ‘사무젠’은 마이크로소프트, 한컴 등의 다양한 오피스 프로그램과 완벽 호환되고, 온라인은 물론 오프라인 상태에서도 작동해 다양한 업무 환경에 최적화됐다. 모든 문서는 해당 PC 내에서만 처리돼 민감한 자료를 다룰 때 보안도 걱정 없다.
‘사무젠’을 활용하는 직장인은 AI에게 정보를 요청할 수 있고, 엑셀을 이용해 데이터를 작성하는 경우 적용된 수식이 적절히 동작하는지 확인하거나 필요한 수식을 제안받는 것도 가능하다. 복잡한 함수 구성, 표 자동 생성, 반복 입력 자동화, 오류값 탐지 등 실무에서 자주 발생하는 엑셀 작업을 AI가 대신 점검해 주어 업무 효율을 높인다.
기존 오픈AI 기반 서비스에서 지원하지 않던 엑셀 환경에서도 AI 기능을 그대로 활용할 수 있으며, 인터넷에 접속하지 않은 오프라인 상태에서도 작업이 가능해 데이터 유출 우려가 큰 기업 환경에서 보안적 강점을 갖는다.
텍스트 작성 시에도 개요부터 번역, 편집, 요약까지 체계적인 도움을 받을 수 있다. 번역은 한국어와 영어를 비롯해 중국어, 일본어, 독일어, 프랑스어 등을 지원해 원하는 언어로 즉시 번역이 가능하고, 번역된 글을 편집 프로그램에 즉시 올릴 수 있어 번거로운 과정도 줄여 준다.
주연테크 관계자는 “이번 시스템은 주연테크가 국내 최초로 AI 게임 코칭 앱을 탑재한 데스크톱에 이어 사무실에서 사용할 수 있는 사무용 PC 시스템”이라며 “AI 기능을 활용해 업무 효율을 높일 수 있는 하드웨어와 소프트웨어의 조합에 많은 관심을 부탁드린다”고 말했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0