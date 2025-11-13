셀트리온, 램시마 등 주력 제품 3종 유럽 처방 1위… “1위 DNA 후속 제품으로 확산”

램시마 제품군 유럽 점유율 69%… 영국·스페인서 80%대
후발주자 ‘유플라이마’ 첫 1위 등극… “경쟁력·직판 역량 입증”
항암제 ‘베그젤마’, 점유율 24%로 1위 올라
연내 ‘아이덴젤트·스토보클로-오센벨트’ 등 투입
셀트리온은 주력 자가면역질환·항암 바이오 의약품 3종이 글로벌 핵심 시장인 유럽에서 처방 1위를 기록했다고 13일 밝혔다.
의약품 시장조사업체 아이큐비아(IQVIA)에 따르면 셀트리온 자가면역질환 치료제인 ‘램시마(성분명 인플릭시맙)’ 제품군(Ⅳ·SC)은 올해 2분기 기준 유럽에서 69% 점유율을 기록해 처방 1위 자리를 공고히 유지했다. 특히 영국(87%)과 스페인(80%) 등 유럽 주요 5개국(EU5)에서 높은 처방 실적과 점유율을 기록한 것으로 나왔다. 인플릭시맙 피하주사제형인 램시마SC는 단일 처방으로도 프랑스 34%, 독일 29% 등 유의미한 성과를 거뒀다고 한다.
또 다른 자가면역질환 치료제 ‘유플라이마(아달리무맙)’도 상승세가 이어졌다. 유럽 점유율 26%를 기록해 현지 출시 이후 처음으로 처방 1위에 올라섰다. 퍼스트무버(First Mover)가 시장 선점에 유리한 유럽에서 경쟁사 대비 3년가량 늦게 출시됐지만 제품 경쟁력과 현지 법인 직판 역량에 힘입어 괄목할 만한 성과를 거뒀다는 평가다.
항암제의 경우 전이성 직결장암과 유방암 치료제 쓰이는 ‘베그젤마(베바시주맙)’가 영국 55%, 프랑스 34% 등 주요국에서 높은 처방 실적을 거뒀고 유럽 평균 점유율이 24%로 처방 1위를 기록했다. ‘허쥬마(트라스투주맙)’와 ‘트룩시마(리툭시맙)’는 각각 32%, 30%의 점유율로 처방 선두권을 유지했다. 이러한 성과는 올해 초 이탈리아와 스페인 등 유럽 주요국 입찰 수주가 실제 제품 처방으로 이어지면서 주요 지표에 반영된 결과라는 분석이다. 또한 셀트리온 직판을 통해 구축한 병원 및 약국 네트워크가 견고해지면서 리테일 유통 채널에서도 판매가 확대 추세인데 이 역시 시장 점유율에 긍정적인 영향을 미쳤다는 풀이다. 일각에서는 제품 라인업 강화가 브랜드 이미지 개선으로 이어지고 처방 실적으로 가시화되는 흐름이라는 평가도 나온다.
셀트리온은 기존 제품 성과를 바탕으로 올해 하반기 새롭게 출시된 후속 제품에 대한 시장 선점도 가속화한다는 전략이다. 지난 9월 유럽에서 퍼스트무버로 출시된 만성 특발성 두드러기 치료제 ‘옴리클로(오말리주맙)’ 판매가 순항 중이고 안과질환 치료제 ‘아이덴젤트(애플리버셉트)’와 골진환 치료제 ‘스토보클로-오센벨트(데노수맙)’ 등 후속 제품이 연내 출시를 앞두고 있다고 한다. 기존 제품 판매를 통해 구축한 네트워크를 적극적으로 활용하면서 포트폴리오 확장에 기반한 마케팅 시너지 효과를 극대화한다는 방침이다.
셀트리온 관계자는 “경쟁이 치열한 바이오시밀러 시장에서 셀트리온만의 제품 경쟁력과 직판 역량을 바탕으로 주력 제품들이 유럽 처방 1위를 기록하면서 경쟁 제품을 압도하는 성과를 이거가고 있다”며 “기존 제품 판매 성과가 신규 출시 제품으로 확산될 수 있도록 유럽 내 판매 역량을 강화하고 매출 성장과 이익 개선을 동시에 이뤄내기 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.
