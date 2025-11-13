벤틀리, 2035년까지 하이브리드 유지한다

컨티넨탈 GT 등 10년 뒤까지
벤틀리모터스가 2030년까지 모든 차량을 순수 전기차로 전환하겠다는 기존 목표를 조정해, 하이브리드 라인업을 최소 2035년까지 유지하기로 했다.
2026년 말 첫 순수 전기 SUV 공개
프랑크슈테펜 발리저 벤틀리모터스 회장 겸 최고경영자(CEO)는 5일(현지 시간) 영국 크루 벤틀리 본사에서 개최한 기자 간담회에서 전동화를 핵심으로 하는 미래 전환 전략인 ‘비욘드100+’ 개정안을 발표했다.
이번 발표에서 벤틀리는 첫 순수 전기차 출시 계획을 공개했다. 2026년 말 선보일 이 차량은 순수 전기 럭셔리 도심형 SUV로, 영국 크루에서 설계·개발·생산된다. 벤틀리는 “전장 5m 이내 크기에 고유의 주행 성능과 장인정신을 담아낼 것”이라며 “7분 충전으로 160km 주행이 가능한 급속 충전 기술을 탑재한다”고 밝혔다.
이번 전략에는 내연기관(엔진) 및 플러그인 하이브리드(외부 충전 가능한 하이브리드) 모델 확대가 포함됐다. 하이브리드 차량에 대한 수요가 예상보다 견고하게 유지되고 있다는 시장 판단이 반영된 것으로 분석된다. 이에 따라 현재 하이브리드 시스템이 적용된 컨티넨탈 GT, 컨티넨탈 GTC, 플라잉스퍼는 10년 뒤인 2035년까지 생산을 이어가게 됐다.
벤틀리는 올해 순수 내연기관 모델인 벤테이가 스피드를 라인업에 추가하기도 했다. 향후 고객 수요에 따라 추가 내연기관 모델 출시 가능성도 열어뒀다. 벤틀리 측은 “높은 하이브리드 수요에 따라 2035년 이후 전 라인업 완전 전동화를 달성한다는 기존의 목표가 조정될 수 있다”고 설명했다.
발리저 회장은 “역동적인 시장 환경을 반영한 신차 출시 일정 재조율을 통해 책임감 있고 지속 가능한 방식으로 진보를 이어 가겠다”고 말했다.
김재형 기자 monami@donga.com
