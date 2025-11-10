가족외식 브랜드 한마음정육식당, 2차 베트남 창업설명회 성료

㈜지피에프씨가 전개하는 프리미엄 가족외식 브랜드 한마음정육식당이 지난 8일 서울 양재동 aT센터 3층 미래로룸에서 2차 베트남 창업설명회를 개최했다.
이번 설명회는 지난 달 31일 열린 1차 베트남 창업설명회의 후속 행사로, 국내 170호점 돌파에 이어 본격화된 해외시장 진출 전략의 일환으로 진행됐다. 특히 현지에서 운영 중인 푸미흥점, 다낭점, 빈컴 타임시티점, 응우옌후에점 등의 성공 사례를 기반으로 베트남 외식 시장의 새로운 창업 기회를 제시했다.
행사는 ‘창업의신’ 이홍구 소장의 베트남 외식시장 동향 및 창업 환경 특강으로 시작해, 시장 진출 전략·재무 분석·가맹 지원 정책 등 실질적인 창업 정보를 중심으로 구성됐다. 이어진 질의응답과 개별 상담 세션에서는 참가자들이 현지 외식시장 진입과 운영에 대한 조언을 들으며 창업 방향을 구체화했다.
현장에서는 ‘베트남 창업조사단 프로그램’도 함께 소개돼, 참가자들이 베트남 외식시장 조사, 상권 분석, 한마음정육식당 현지 지점 방문 등을 직접 경험할 수 있는 현장 체험형 프로그램이 안내됐다.
한마음정육식당 관계자는 “이번 설명회는 단순한 해외 진출이 아니라, 지속 가능한 사업모델을 구축할 글로벌 파트너십의 출발점이 될 것”이라고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
