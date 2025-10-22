네츄럴파마 ‘헬스엔(HEALTH N) 엘아이브이(L.I.V)’, 기내면세점 공식 입점

호주 건강기능식품 전문 기업 네츄럴파마(NATURAL PHARMA AUSTRALIA PTY LTD)가 선보인 헬스 엔(HEALTH N) 엘아이브이(L.I.V)가 국내 유명 항공사 기내면세점에 입점하며 판매를 시작했다.
헬스엔 엘아이브이는 간 건강 관리와 혈관 건강 관리 및 항산화 작용에 도움을 주는 성분인 폴리코사놀, 글루타티온, 실리마린을 주원료로 사용해, 바쁜 현대인들의 건강한 라이프스타일을 위한 맞춤형 제품으로 주목받고 있다.
이번 입점을 통해 제주항공 기내면세점에서는 엘아이브이 외에도 세포 노화 억제 성분으로 잘 알려진 NMN(엔엠엔)과 전립선 건강에 도움을 주는 쏘팔메토 복합 건강기능식품(로르산, 폴리코사놀, 아연 함유) 등을 함께 선보인다.
현재 제주항공은 헬스엔 전 제품을 대상으로 한정 특별 할인 이벤트를 진행 중으로, 탑승객들은 보다 합리적인 가격에 프리미엄 건강기능식품을 구매할 수 있다. 자세한 내용은 제주항공 기내면세점 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.
최용석 기자 duck8@donga.com
