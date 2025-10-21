자체 구축 BEMS로 에너지 비용 6억 원 절감

한전기술서비스는 정부의 ‘공공부문 비정규직의 정규직 전환 정책’에 따라 2020년 설립된 시설관리·전산통신 유지관리 전문 회사로 공기업인 한국전력기술이 100% 지분을 보유한 자회사다.
근로자 처우 개선이라는 설립 목적을 바탕으로 한전기술서비스는 지속가능 경영을 위한 ESG 실천에 앞장서고 있다. 지난해 조직 진단을 통해 ESG 경영을 체계적으로 실천하고자 핵심 가치 ‘4S’ △전문기술(Speciality) △안전환경(Safety) △창의혁신(Synergy) △지속성장(Sustainability)을 설정했다. 가치 내재화를 통해 궁극적으로 ‘인간의 삶을 향상시키는 서비스를 제공’하는 것을 회사 미션으로 제시했다.
한전기술서비스는 이렇게 구축된 경영 목표와 과제들을 수행하며 업(業) 영역에서 실질적 ESG 성과를 창출하고 있다.
한전기술서비스가 관리하는 한국전력기술 사옥은 지상 28층의 경북 최대 용량 건물로 태양광발전 및 지열 설비 등 신재생에너지 설비를 보유하고 있다. 이 설비와 더불어 자체적으로 구축한 BEMS(빌딩 에너지 관리 시스템)를 활용해 데이터 분석 및 건물 에너지원 사용량을 체계적으로 관리함으로써 작년 한 해 동안 약 6억500만 원의 에너지 비용을 절감했다.
한전기술서비스는 또 안전·보건 경영 방침, 안전·보건 관리 규정, 안전·보건 계획서, 안전·보건 경영 시스템으로 이어지는 체계 아래 작업 시 재해 예방을 위한 TBM(툴박스 미팅), 위험성 평가, 작업허가서 승인 등 사전 예방 활동을 철저히 준수하고 있다.
재난·사고 예방과 대응을 위해 선진 기술과 장비를 지속 도입해 로봇 예초기, 폭염 대응 냉풍 조끼, 맨홀 구조용 삼각대 등 미래 장비도 현장에 배치했다.
공기업 자회사로서 사회적 책임을 실현하기 위해 지역사회 공헌, 지역 경제 활성화 지원, 지역 문화 행사 후원 등 CSR 활동과 더불어 100여 개 계약 업체를 대상으로 연 2회 면담 조사를 통한 계약 실태를 점검하는 등 공정거래 준수에도 힘쓰고 있다.
