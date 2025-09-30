여수에 복합문화예술공간 짓고, 스포츠 인재도 양성

GS칼텍스는 문화, 스포츠, 인재육성 등 다양한 사회공헌 활동을 통해 ‘존경받는 기업’ ‘100년 기업’을 향한 여정을 이어가고 있다.
GS칼텍스는 문화예술을 통해 지역사회와 국민 삶의 질을 높이는 데 기여하고 있다. GS칼텍스는 전남 여수에 약 1500억 원을 지원해 복합문화예술공간 ‘GS칼텍스 예울마루’를 조성했다. 70만 ㎡ 부지에 조성된 예울마루는 개관 이후 2024년까지 총 329만 명이 이용했고 2023년 한국관광공사 ‘코리아 유니크 베뉴 52선’에 전남에서 유일하게 선정됐다. GS칼텍스는 ‘GS아트센터’에서 다양한 장르의 무대를 선보이며 시민들의 문화예술 경험을 높일 수 있도록 GS그룹사들과 함께 지원하고 있다.
GS칼텍스는 스포츠 분야에서도 기반이 취약하거나 관심이 적은 종목을 정기 후원하고 있다. 1995년 시작된 ‘GS칼텍스배 프로기전’을 통해 30년간 한국 바둑을 지원하며 세계 정상급 기사 배출에 힘쓰고 있다. 심리치유 프로그램에 바둑을 접목한 ‘바둑 치유’ 프로그램을 개발해 청소년들의 정서적 안정과 사회성 향상에도 기여 중이다.
GS칼텍스는 한국의 마스터즈라 불리는 ‘GS칼텍스 매경오픈 골프선수권 대회’를 2006년부터 후원해왔다. 잠재력 있는 아마추어 선수의 성장을 위해 ‘허정구배 한국아마추어 골프선수권대회’도 후원 중이다. 여자배구단 ‘GS칼텍스 서울 Kixx’는 1970년 창단 이후 수차례 우승을 거두며 한국 여자배구의 역사와 함께해왔다. GS칼텍스는 2010년 박지성축구센터를 건립했고 FC서울 다문화 유소년 축구교실도 13년째 후원하고 있다.
GS칼텍스는 이공계 인재, 다문화가정의 청소년·청년이 잠재력을 발휘할 수 있도록 교육,멘토링,장학사업을운영하고있다. 2024년 KAIST와 협약으로 매년 1억 원씩 4년간 발전기금을 출연해 과학캠프를 운영 중이며 사회복지공동모금회·펄벅재단과 함께 장학사업도 펼치고 있다. 이에 더해 다문화 청소년 교육기관 ‘해밀학교’를 후원하는 등 전 연령대에 걸쳐 다문화 인재를 체계적으로 지원하고 있다. 아울러 다문화가정 아동을 대상으로 ‘마음톡톡’ 프로그램을 진행해 또래 관계 형성 지원, 정서적 어려움 해소에도 힘쓰고 있다.
댓글 0