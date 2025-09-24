농업 농촌 혁신이 만드는 행복… 2025 대한민국 농업박람회

25∼28일 서초 aT센터서 열려
고부가가치 작물과 K푸드 체험
첨단 기술과 스마트 농업 전시
국내 대표 농업·농촌 박람회인 ‘2025 대한민국 농업박람회’가 25일부터 28일까지 서울 서초구 aT센터 1, 2전시장에서 농림축산식품부 주최, 농림수산식품교육문화정보원 주관으로 열린다.
대한민국 농업박람회는 2019년 처음 개최된 뒤 올해로 7회째를 맞고 있으며 농업의 가치와 중요성을 알리고 농업 관련 이해관계자들 간의 네트워크 형성을 목표로 운영되고 있다. 지난해에는 9만8000명의 관람객이 방문해 높은 관심을 보였다.
올해 박람회는 ‘농업·농촌 혁신이 만드는 성장과 행복’을 주제로 △농업과 삶 △농업의 혁신 △활기찬 농촌 △색깔 있는 농업 등 4가지 테마로 전시 및 체험관을 구성했다. 농업과 농촌이 단순한 식량 생산자의 역할을 넘어 첨단 기술과 혁신을 통해 새로운 성장 동력을 창출하고 국민 모두가 누릴 수 있는 행복을 만들어간다는 의미를 담고 있다. 디지털 전환, 스마트 농업, 친환경 기술, 청년 창업 등 혁신적 변화를 통해 지속 가능한 농업 발전을 이끌어 가는 모습을 보여준다. 농업·농촌의 혁신은 국민에게 안전한 먹거리와 쾌적한 생활환경을 제공하며 모두가 함께하는 성장과 행복의 기반이 된다는 것이 이번 박람회의 주된 메시지다.
‘농업과 삶’이라는 테마 아래 올해의 농산물관, 식량안보관, 쌀 홍보관, 농축산물관 등이 마련됐다. 올해의 농산물관에서는 고부가가치 작물인 감자를 소개하고 감자 재배와 관련된 체험을 할 수 있는 프로그램이 운영된다. ‘농업의 혁신’과 관련해서는 K-농업혁신관과 농산업관이 마련됐다. 스마트농업기술, 농림인공위성, 푸드테크 등 농업 혁신 대표 아이템이 전시되고 시연된다. 반려산업관, 곤충산업관, 스마트축사관을 통해 반려산업 제품, 곤충산업 사례, 스마트축산 생태계 구축과 지속가능한 축산업이 소개된다. ‘활기찬 농촌’을 주제로 청년창업관, 귀농귀촌관 등이 운영된다. ‘색깔 있는 농업’과 관련해서는 K-푸드관이 운영된다. 글로벌 인기를 얻고 있는 K푸드 식품 기업들을 소개하고 관련 제품을 전시한다. 우리 농산물을 활용한 다양한 우리 술을 소개한다. 도시농업관을 통해 소규모 텃밭 등 도시 농업 프로그램을 체험하고 도시농업관리사와 관련된 정책도 소개한다.
대한민국 농업의 확장과 최근 흐름에 대한 콘퍼런스도 열린다. 25일에는 ‘인공지능(AI)과 농업’을 주제로 원예, 축산 분야에서 주목받고 있는 AI 기술과 발전 방향을 토론한다. 26일에는 ‘K-food+와 농업’을 주제로 K푸드의 중요성과 외연을 넓히는 방안이 논의된다.
aT센터 야외광장에서는 다양한 지역의 농산업 제품을 구매할 수 있는 야외 마켓이 이번 박람회 연계 행사로 열린다.
