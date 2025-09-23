[단신]신한투자증권, G3 채권 2개 부문 수상 外

신한투자증권은 홍콩 금융전문지 ‘디 애셋’이 선정한 ‘2025 G3 채권(주요 통화 발행 채권) 부문’ 시상식에서 ‘최우수 포트폴리오 매니지먼트’와 ‘채권 최우수 투자기관’ 등 2개 부문을 수상했다고 22일 밝혔다. 황성훈 글로벌채권구조화운용부장은 베스트 포트폴리오 매니지먼트 부문 우수상을 받았다. 또 최우수 투자기관 부문에서는 한국은행, 한국투자공사 등과 함께 우수 투자기관으로 뽑혔다.
■ 신한라이프, 광주영아보호소에 수해복구 지원
신한라이프는 올해 여름 광주지역 집중호우로 침수 피해를 입은 광주 동구 광주영아일시보호소에 수해 복구를 위한 후원금 1000만 원을 전달했다고 22일 밝혔다. 광주영아일시보호소는 친부모의 도움을 받지 못하고 버려질 위기에 처한 0세부터 만 6세 미만의 영유아들을 보호하는 아동복지시설이다. 올해 집중호우로 인해 보호소 시설 일대가 피해를 입었다. 전달된 후원금은 광주영아일시보호소 출입구와 담장의 재시공 등 보수 공사에 사용될 예정이다. 김민지 신한라이프 지속성장본부장은 “아이들이 머무는 공간인 만큼 이번 후원으로 더욱 따뜻하고 안전한 환경으로 다시 만들어지길 기대한다”고 했다.
■ DB손해보험, 22~27일 차량 무상점검 서비스
DB손해보험이 추석 명절을 앞둔 이달 22일부터 27일까지 고객들을 대상으로 차량 무상점검 서비스를 실시한다고 22일 밝혔다. 이번 서비스는 DB손해보험 자동차보험 가입 고객을 대상으로 전국 프로미카월드점에서 운영되며, 차량 기본 점검 외에도 실내 살균·탈취 서비스와 타이어 공기압 주입 서비스 등을 포함해 제공될 예정이다. 무상점검은 평일 방문이 어려운 고객을 위해 토요일인 27일까지 운영되며, 프로미카월드점을 통해 유선으로 예약도 가능하다. DB손해보험 관계자는 “차량 무상점검 서비스를 통해 추석 명절 교통사고를 예방하고 고객 만족을 높이고자 한다”고 했다.
