aT, 반려동물 산업 지원한다… 수출 역량 강화 교육 진행

한국농수산식품유통공사(aT)가 반려동물 연관 산업 기업들의 수출 역량 강화를 지원한다.

aT는 이달 23일부터 내달 30일까지 서울 aT 센터에서 ‘국내 반려동물 산업 해외 진출 지원 전문 교육’을 진행한다고 18일 밝혔다.

교육은 총 9회차, 회차별 6시간으로 글로벌 트렌드부터 실무 전략까지 폭넓게 다룬다. △국제 반려동물 산업 동향 △펫산업 별 통관·검역 규제 실무 △수출 전략 수립 등으로 구성됐다.

특히 해외 진출에 성공한 국내 기업들의 실제 사례도 소개해 실질적인 가이드라인과 노하우를 습득할 수 있도록 준비했다. 아마존, 쇼피 등 글로벌 전자상거래 플랫폼을 활용한 시장 개척 방법과 국가별 수입 규제 대응 전략 등 현장 중심 교육을 함께 제공할 예정이다.

전기찬 aT 수출식품이사는 “반려동물 산업은 K-푸드, K-뷰티를 잇는 차세대 수출 유망 분야로 주목받고 있다”며 “이번 교육을 통해 국내 기업들이 글로벌 무대에서 경쟁력을 높이고 한 단계 도약할 수 있는 발판을 마련하길 기대한다”라고 말했다.

윤우열 기자 cloudancer@donga.com
