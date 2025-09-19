올 추석엔 홍삼 선물세트로 건강 선물해볼까

민족 최대의 명절 추석이 다가오면서 소중한 분께 어떤 선물을 전할지 고민이 깊어지고 있다. 특히 건강을 중시하는 요즘에는 받는 이의 마음까지 든든하게 채워줄 ‘건강 선물’이 주목받고 있다. 우리나라 건강 선물 중 가장 인기 있는 소재는 바로 ‘홍삼’이다. 홍삼은 식약처로부터 면역력 증진, 혈행 개선, 피로 개선, 항산화, 기억력 개선 등에 도움을 줄 수 있음을 공식 인정받은 건강기능식품으로 남녀노소 누구나 섭취할 수 있다는 장점이 있다.
홍삼은 인삼을 수증기로 쪄서 말리는 과정에서 생성되는 사포닌과 홍삼다당체, 아미노당, 미네랄 등이 조화를 이뤄 피로물질 농도를 감소시키고 에너지 생성 호르몬을 촉진해 피로 개선에 효과적이다. 또한 대식세포 활동 촉진을 통해 면역력 증진에 도움을 준다.
126년 역사를 자랑하는 정관장 홍삼은 철저한 품질관리와 원료의 안전성으로 유명하다. 정관장 홍삼은 인삼의 재배지 선정 단계에서부터 토양 관리에 2년, 인삼을 재배하는 데 6년을 거쳐 최종 제품이 출하되기까지 총 8년 동안 최대 430여 가지 안전성 검사를 실시한다.
정관장은 추석을 맞아 기품과 정성이 담긴 선물 세트 ‘다보록(多寶錄)’을 선보였다. 실속형부터 프리미엄까지 폭넓은 라인업으로 선택의 폭을 한층 넓혀 이번 추석, 감사의 마음을 전하려는 소비자에게 특별한 답이 되고 있다.
다보록은 건강을 기원하는 귀한 마음을 담은 정관장의 선물 세트 브랜드로 감사편, 진심편, 여유편 등으로 구성돼 있다. 250여 년 전 조선 왕실에서 진귀한 애장품과 책으로 다복(多福), 영화(榮華), 무강(無疆)을 염원했던 책가도(冊架圖)를 모티브로 한 디자인으로 고급스러움을 더했다.
‘감사편’은 홍삼 제품 위주로 구성된 세트 제품이다. 꾸준히 높은 인기를 끌고 있는 대표적인 홍삼 농축액 제품인 ‘홍삼정’을 비롯해 ‘에브리타임’ 등을 중심으로 구성돼 있으며 홍삼 본연의 맛을 선호하는 분들에게 선물하기에 적합하다.
‘진심편’은 홍삼과 한방 소재가 함유된 파우치 제품을 중심으로 구성된 세트 제품이다. 정관장 대표 제품 중 하나인 ‘홍삼톤골드’를 포함해 선물받는 분의 취향이나 선호에 따라 다양하게 선택할 수 있도록 했다. 누구나 부담 없이 섭취할 수 있는 정관장의 인기 품목들로 이뤄져 남녀노소 모두에게 반가울 선물 세트 제품이다.
‘여유편’은 정관장 ‘에브리타임’과 ‘홍삼진고’ 등으로 구성된 ‘여유랑편’을 비롯해 ‘홍삼톤’과 ‘홍삼진고’로 구성된 ‘여유요편’ 및 ‘홍삼톤골드’와 ‘천녹톤’을 담아낸 ‘여유만편’ 등을 선보인다. 품격 높은 선물을 원하는 분들에게 제격이다.
한편 정관장은 10월 9일까지 추석 명절을 앞두고 ‘추석엔 정관장으로 正하세요’ 행사를 진행한다. 이번 행사에서 정관장은 가족과 지인에게 선물하기 좋은 홍삼정, 에브리타임, 홍삼톤, 천녹, 화애락, 다보록 등 스테디셀러뿐만 아니라 오리지널 침향으로 만든 ‘기다림 침향’, 혈당 조절 브랜드 ‘GLPro(지엘프로)’ 등 정관장 전 품목을 대상으로 구매 금액대별 할인 혜택을 제공한다. 또한 추석 황금 연휴를 앞두고 행사 초기 7일간 얼리버드 혜택을 마련했으며 이 외에도 다양한 제휴 이벤트가 진행된다.
