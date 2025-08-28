‘명예 엔젤리노’ 손흥민의 도시… LA, 축구여행 가이드 공개

미국 로스엔젤레스가 2026년 북중미 월드컵 개최를 앞두고 로스앤젤레스 ‘축구 여행 가이드(Guide to Soccer in Los Angeles)’를 공개했다.
로스앤젤레스관광청은 28일 지역 내 유일하게 2026년 북중미 월드컵 개최 도시 후원사이자 공식 홍보 관광청으로 선정됐다고 밝혔다.
관광청은 로스앤젤레스는 단순한 관광지를 넘어, 전 세계인의 축구가 만들어내는 특별한 경험의 도시로 소개할 계획이다. 한국을 포함한 국제 방문객을 위해 발표한 로스앤젤레스 축구 여행 가이드는 소파이 스타디움(SoFi Stadium), 다저 스타디움 등 세계적 경기장 투어, MLS·NWSL 경기 관람, 현지 팬 커뮤니티와의 교류, 스포츠 바와 문화 공간까지 담아냈다.
이밖에도 소파이 스타디움을 포함해 총 8경기를 개최할 로스앤젤레스를 전 세계 팬들에게 알리기 위해 공식 권한을 바탕으로 글로벌 홍보 캠페인을 전개할 예정이다.
현재 로스앤젤레스는 글로벌 축구 도시로 자리매김하고 있다. 월렛허브(WalletHub) 조사 결과 로스앤젤레스는 미국 내 ‘가장 축구 친화적인 도시’ 1위로 선정됐다. 전국 290개 도시를 대상으로 한 52개 항목 평가에서 경기장 접근성, 챔피언십 우승 횟수, 팬덤 문화 전반에 걸쳐 압도적인 점수를 기록한 것이다.
로스앤젤레스는 LA 갤럭시와 LAFC라는 두 개의 대표 구단을 중심으로 MLS 최다 우승 기록과 ‘엘 트라피코(El Tráfico)’ 더비의 관중 신기록을 보유하고 있다. 또한 배우 나탈리 포트만 등 유명인이 주도해 창단한 앤젤시티FC(NWSL)가 여성 축구의 성장까지 견인하고 있다. 2026년 북중미 월드컵을 비롯해 소파이 스타디움에서 열릴 대형 국제 대회, 로즈볼 스타디움에서 예정된 코파 아메리카 등 굵직한 이벤트도 잇달아 개최될 예정이다.
최근 캐런 배스 로스앤젤레스 시장은 LAFC로 이적한 손흥민을 ‘LA 명예시민(Honorary Angeleno)’으로 지정하면서 축구 도시의 위상을 높였다. LA 명예시민 손흥민은 지난 27일(현지시간) 메이저리그 명문 구단 LA 다저스의 홈구장 다저 스타디움에서 시구자로 나섰다.
애덤 버크(Adam Burke) 로스앤젤레스관광청장은 “‘명예 엔젤리노’인 손흥민 선수의 LAFC 합류는 스포츠 팬들뿐 아니라 한인 사회와 전 세계 방문객들에게도 로스앤젤레스에 있어 뜻깊은 순간”이라며 “한국을 비롯한 전 세계 팬들이 경기장의 열기를 직접 경험하고, 로스앤젤레스가 제공하는 다채로운 매력을 만끽하길 기대한다”고 말했다.
한편 한국은 로스앤젤레스의 핵심 시장으로, 지난해에만 30만 명 이상이 방문해 전년 대비 약 14% 증가하는 두 자릿수 성장을 보였다. 손흥민까지 LAFC에 합류하면서 로스앤젤레스관광청은 성장세가 앞으로도 이어질 것으로 전망하고 있다.
