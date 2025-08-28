건설업계 “중대재해 근절하고 안전 혁신 노력”

‘건설의 날’ 기념식서 결의문 발표 건설업계가 건설현장 재해를 근절하겠다는 결의문을 발표했다. 국토교통부와 대한건설단체총연합회는 서울 강남구 건설회관에서 2025 건설의 날 기념식을 27일 개최했다. 기념식에는 김윤덕 국토교통부 장관, 맹성규 국회 국토교통위원장, 한승구 대한건설단체총연합회장 등 정부 인사와 건설단체장, 건설업계 관계자 등 700여 명이 참석했다.



이날 기념식에서 참가자들은 ‘건설현장 중대재해 근절 및 안전 혁신을 위한 결의문’을 낭독했다. 결의문에서는 “건설 안전의 주체로서 위험 요인을 선제적으로 파악해 제거하고 매 순간 긴장을 늦추지 않겠다”고 밝혔다. 김 장관은 “중대재해를 줄이고 불법 하도급과 임금 체불을 근절해 신뢰받는 일터가 되도록 함께 노력해야 한다”고 말했다. 수여된 포상 중 최고 영예인 금탑산업훈장은 김상수 한림건설 회장이 받았다.





