빌 게이츠-한국 기업, SMR 상업화 협력 본격 추진

마이크로소프트와 차세대 소형모듈원전(SMR) 기업인 테라파워의 창업자 빌 게이츠 게이츠재단 이사장이 한국을 방문해 차세대 원전 기술과 에너지, 바이오 분야 협력을 본격화했다. 국내 주요 기업 수장들과 경제 부처 장관까지 연쇄 회동하며 한미 기업간 협업 가능성을 논의했다.
22일 재계에 따르면 게이츠 이사장은 21일 최태원 SK그룹 회장과 만찬 회동을 시작으로 이재용 삼성전자 회장, 정기선 HD현대 수석부회장, 김정관 산업통상자원부 장관과 만남을 가졌다.
게이츠 이사장은 22일 서울 강남구 삼성전자 서초사옥에서 이 회장과 오찬을 함께 하며 글로벌 기업의 사회적 책임(CSR) 협력 방안에 대해 논의했다. 두 사람은 게이츠재단이 저개발 국가를 위해 2011년 시작한 위생 화장실 보급 프로젝트 ‘RT’를 위해 협업한 인연이 있다.
게이츠 이사장은 또 크리스 르베크 테라파워 최고경영자(CEO)와 함께 이날 서울 여의도 콘래드호텔에서 정기선 HD현대 수석부회장을 만나 나트륨 원자로의 글로벌 공급망 확대 및 상업화 진행 상황을 점검했다. 이번 회동은 3월 양사가 ‘나트륨 원자로 상업화를 위한 제조 공급망 확장 업무협약’을 체결한 지 5개월 만이다. 테라파워의 나트륨 원자로는 기존 원자로 대비 40% 적은 핵폐기물을 배출하면서도 높은 열효율과 안전성을 가진 4세대 SMR이다. HD현대는 이 SMR의 핵심 부품인 원자로 용기를 공급할 예정이다. 게이츠 이사장은 이날 김정관 장관과도 회동을 가졌다.
게이츠 이사장은 전날에는 서울 종로구 SK서린빌딩에서 최 회장과 만찬을 갖고 SMR 기술 개발 및 상업화 관련 협력 방안을 협의했다. SK그룹은 2022년 8월 테라파워에 2억5000만달러를 투자해 2대 주주가 됐으며 백신 분야에서도 10년 넘게 협업해왔다.
