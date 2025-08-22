현대모비스 ‘車반도체 R&D’ 국제표준 최고등급

獨서 안전기능 신뢰성 인증 받아
현대모비스의 차량용 반도체 연구개발 프로세스가 기능안전 국제표준인 ISO 26262 인증 최고 등급을 획득했다. 현대모비스가 생산하는 차량용 반도체는 앞으로 개별 제품 단위로 인증을 받을 필요 없이 신뢰성을 인정받을 수 있게 됐다는 의미다.
“향후 수주 경쟁서 우위 선점 기대”
현대모비스는 글로벌 자동차 기능안전 및 사이버보안 전문 심사기관인 독일 엑시다(Exida)에서 ISO 26262 인증을 받았다고 21일 밝혔다. ISO 26262는 차량용 전기 및 전자 시스템의 안전사고 예방을 위한 국제 표준으로 2018년부터 차량용 반도체에도 적용돼 왔다.
인증 과정에서 현대모비스는 ‘차량 안전 무결성 기준’ 분야 최고 등급인 D등급을 받았다. 이는 안전 사고를 99% 이상 예방할 수 있는 수준의 신뢰도를 확보해야만 획득 가능한 등급이다. 일반적으로 차량용 반도체는 개발 과정 전체의 안전 인증을 받기가 어려워 개별 제품 단위로 안전 인증을 받는 것이 보통이다. 현대모비스 측은 “고객사들이 표준 인증 체계를 갖춘 부품사를 선호하기 때문에 향후 수주 경쟁에서 유리한 위치를 선점할 수 있을 것”이라고 기대했다.
현대모비스는 현재 외부 파운드리를 통해 16종의 차량용 반도체를 연간 2000만 개 생산하고 있다. 이 회사는 앞으로 3년 안에 11종의 차세대 반도체를 추가로 개발 완료하고 국내외 협력사와의 협업도 강화할 예정이다.
이원주 기자 takeoff@donga.com
