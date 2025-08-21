aT, 농업‧기업 상생협력 우수사례 1차 발표… 오뚜기‧오리온 등 선정

농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)가 진행한 ‘2025년 농업과 기업 간 상생협력 우수사례’로 오뚜기와 오리온, 코리아세븐 등이 1차 선정됐다.
21일 aT에 따르면 이번 공모는 농업과 기업의 동반성장 사례를 발굴·홍보해 농식품 산업의 지속 가능한 발전을 도모하고자 지난달 10일까지 약 3주간 진행됐다.
aT는 농업의 안정적 생산과 기후변화 대응 노력 등을 높이 평가해 5건을 우수사례로 선정했다. 선정된 우수사례는 △가공식품 원료 농산물의 국산 전환 노력(오뚜기) △기후변화 대응을 위한 고품질·다수확 품종 개발과 보급 (오리온) △지역 농산물을 활용한 ‘7-select 에이드 프로젝트’ (코리아세븐(세븐일레븐)) △지역 농산물을 활용한 나물 가공품 개발(농업회사법인 담우) △못난이 배를 원료로 한 블렌딩 티백차(티즌)이다.
aT는 해당 우수사례를 카드뉴스, 숏폼 영상, 우수사례집 등 형태로 제작해 온·오프라인 채널에 공유할 예정이다. 이를 통해 기업은 브랜드 신뢰도 제고와 판로 확대의 기회를 얻고, 국민은 건강한 먹거리와 지속가능한 유통 구조 확산의 가치를 확인할 수 있을 것으로 기대된다.
