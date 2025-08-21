구름을 탄 듯, ‘지상의 퍼스트클래스’ 마이바흐 GLS 600 타보니

무겁지만 페달 밟으면 경쾌하게 가속
도로 위 굴곡도 삭제하듯 편안해
뒷좌석 43.5도까지 젖혀 누울 수 있어
트렁크는 차체 대비 의외로 작아
‘지상의 퍼스트클래스’라 불리는 럭셔리 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘메르세데스-마이바흐 GLS 600 4매틱 마누팍투어’와의 만남은 약간의 아픔과 함께 시작했다. 시승 차를 전달받고 일단 엄청나게 높아 보이는 차의 ‘키’에 압도됐다. ‘올라타기 힘들겠다’고 생각하며 차 문을 열었는데, 아래에서 발판이 자동으로 튀어나올 거라고는 예상을 못 했다. 결국 발판에 발목이 부딪히고 말았다.
● 구름 위를 달리는 주행감
이 차는 높다. 전폭이 2030mm로 카니발보다 넓지만 그보다 껑충한 1838mm 높이가 눈에 먼저 들어온다. 23인치 5스포크 단조 휠을 감싼 타이어가 엉덩이 높이까지, 배기량 4L의 8기통 557마력짜리 ‘야수의 심장’을 품은 보닛이 가슴팍까지 올라오기 때문이다. 거기에 세상에 있을 법한 모든 실내 편의사양도 다 갖췄다. 그래서 이 차는 무겁다. 공차 중량이 2.7t을 넘어간다.
서울 도심에서 가속페달을 밟아 보니 생각보다 경쾌하게 가속한다. 고속도로의 오르막 경사를 달릴 때 발끝에 별로 힘을 안 줬는데도 오히려 속도계가 쭉 올라간다. 엔진 소리가 제법 카랑카랑해질 법한데, 운전석에는 그저 동굴 깊은 곳에서 호랑이가 낮게 으르렁거리는 메아리만 울린다. 작고 낮은 엔진음. 그것도 들릴락 말락 할 정도.
계기판을 유심히 보니 오르막을 오를 때 가속페달에 준 힘을 빼지 않고 있으면 하이브리드 시스템이 즉시 개입한다. 이 차는 하이브리드 차다. 557마력 8기통 엔진에 하이브리드가 왜 필요할까 싶었는데, 오르막에서 궁금증이 풀렸다. 이 차는 하이브리드 시스템을 출력에 ‘올인’하는 느낌이다. 덕분에 어지간해서는 엔진 회전(RPM) 게이지가 1500 위로 올라가지 않는다.
연료소비효율(연비)이 좋은 편은 아니다. L당 공인 복합연비 6.1km, 50km 정도를 시속 80∼100km로 거의 정속 주행한 연비는 10.1km가 나왔다. 하이브리드 시스템이 없었다면 연비가 더 낮았겠지만, 이 차를 사려고 생각하다가 “연비가 낮네”라며 외면하는 고객은 많지 않을 듯하다.
서스펜션 시스템은 ‘편안함’에 집중한 느낌이다. 노면이 아무리 거칠어도, 과속방지턱이 아무리 높아도 바퀴가 요철에 ‘퉁’ 하고 걸리는 느낌은 없다. 도로 위 임시포장 정도의 굴곡은 아예 삭제해 버린다. 전자동 서스펜션인 ‘E-액티브 보디 컨트롤’이 ‘컴포트’에 맞춰져 있었는데, 스포츠와 오프로드 모드를 쓰면 또 다른 주행 질감을 느낄 수 있다고 한다. 이 차를 타고 오프로드를 달릴 사람이 있는지 문득 궁금해졌다.
● 접을 순 없어도 누울 순 있다
뒷좌석 중심인 ‘쇼퍼 드리븐(Chauffeur-driven)’인 이 차의 뒷자리에 주행 중 못 앉아본 점은 아쉽다. 느낌을 들어보려 지인 몇 명의 퇴근길 드라이버를 자청했다. 뒷좌석에 앉은 지인들은 내내 바빴다. 뒷좌석 태블릿으로 이것저것 조작해 보고 조수석 등받이에 달린 화면을 주시하느라 정신이 없었던 탓이다. 에어컨 온도와 풍량이 바뀌고 오디오 음량이 조절되고 ‘애트모스’ 기능이 활성화되면서 소리 방향이 왔다 갔다 했다. 그러면서 중얼거리는 혼잣말이 운전석에서 또렷이 들릴 만큼 정숙성도 훌륭하다. 차에서 내리면서 한 지인은 “성공한 CEO가 된 기분”이라는, 또 다른 지인은 “매일 다니던 길이 이토록 낭만적인 줄 몰랐다”는 짧지만 강렬한 평들을 남겼다.
트렁크는 차의 풍채를 고려하면 의외로 작다. 정확한 용량이 발표되지 않았는데, 중형 SUV와 비슷한 느낌이다. 다른 SUV들은 “뒷자리를 접으면 평탄화되고 트렁크 용량이 2배 넘게 늘어난다”고 자랑하지만 이 차는 그게 필요하냐고 되묻는다. 뒷자리를 뒤로 43.5도까지 젖힐 수는 있다. 이렇게 하면 안마의자의 ‘무중력 자세’처럼 반쯤 누워 있는 느낌이 든다.
다만 ‘슈퍼 럭셔리’ 차량인 점을 고려하면 아쉬운 점들도 눈에 띈다. 하나는 운전석 생김새인데, 몸이 흔들리지 않게 잡아주는 양옆 돌출부가 과도하게 튀어나온 느낌이다. 운전할 때 의자를 앞으로 바짝 당기고 허리를 세우는 자세를 선호하는데, 이 자세에서 스티어링휠을 크게 돌리면 돌출부가 계속 팔에 걸린다.
또 하나는 정차 시 진동이다. 아주 집중해야 느껴질 정도의 미세한 진동이었지만 이 차의 ‘급’을 생각하면 2% 아쉬웠다. 시승 차는 누적 주행거리 1만 km를 조금 넘겼다. 다만 브레이크를 밟고 차 속도가 시속 8km 아래로 떨어지면 엔진이 먼저 정지되는 ‘오토스톱’ 시스템이 작동하기 때문에 자주 느낄 일은 없겠다.
