한일미래파트너십재단 “日교사 50명 초청, 교류사업 개최”

한국경제인협회 산하 한일미래파트너십재단은 한일 국교 정상화 60주년을 맞아 17∼22일 제4회 한일 고교 교사 교류사업을 개최한다고 18일 밝혔다. 일본 각지에서 선발된 고교 교사 50명이 방한해 국내 고등학교, 국회, 산업계를 견학하고 문화 체험을 하는 등 다양한 프로그램을 진행한다. 야구장을 찾아 ‘치맥(치킨+맥주)’을 즐기며 한국 응원 문화를 경험하는 일정도 예정됐다.



18일 환영식에는 제3회 교류사업에 참여했던 한국 교사들이 일본 교사들을 맞았다. 앞서 1월 국내 교사 50명이 5박 6일 동안 일본을 방문해 일본 교육 현장을 체험했다. 김창범 한경협 상근부회장은 “올해는 한일 국교 정상화 60주년을 맞는 뜻깊은 해”라며 “지금 이 자리에서 만난 양국 교사들의 인연이 양국 미래 세대를 연결하는 다리가 되기를 기원한다”고 말했다.





© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지