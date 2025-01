AI-클라우드 기술 디지털 혁신 선도

[2025 대한민국 브랜드 명예의전당] 금융 IT ㈜하나금융TI

하나금융TI ★★

㈜하나금융TI(티아이)가 ‘2025 대한민국 브랜드 명예의전당’ 금융 IT 부문에서 수상했다. 2년 연속이다.하나금융티아이는 그룹 내 IT 서비스의 안정적인 운영은 물론 AI, 클라우드 등 디지털 핵심 원천 기술 확보, 자체 IT 솔루션과 플랫폼 구축 및 확산 등 디지털 혁신을 실행하고자 금융 IT 다양한 분야에서 사업 영역을 확대하고 있다.하나금융티아이는 사내 독립 기업인 하나금융융합기술원을 중심으로 신용평가 모형, AI-OCR, AI 자산관리 서비스, 생성형 AI 기술 등 필수 AI 역량을 확보하고 손님과 직원을 위한 서비스에 빠르게 적용하고 있다.아울러 지역사회와 함께하는 ESG 경영을 적극 실천하고자 직원 중심 ‘ESG프렌즈’를 운영하고 있다. △취약계층 아동·청소년을 위한 IT 교실 ‘TI-Wish’ 2호 구축 및 멘토링 △인천시교육청과 연계한 인천 글로컬 리더 양성 멘토링 △인천 지역 소상공인, 사회적 기업과 협업한 사내 플리마켓 △인천문화재단과 함께하는 문화 예술인 후원 사업 △친환경 데이터센터 및 공인전자문서센터 운영 등 지역사회와 상생을 위한 활동을 펼치고 있다.