[Tech&]눅눅한 장마시즌, 제습부터 절전까지 AI가전이 대세… 장마철에도 늘 보송, 우리집 습도 잡는삼성 AI 가전

[비스포크 AI 무풍 시스템에어컨 인피니트 라인] 레이더 센서 기반의 AI 기능으로 언제나 쾌적한 공간 완성

에어컨은 사계절 내내 활약하는 가전이지만 덥고 습한 날씨에 가장 빛을 발하는 여름철 대표 가전이다. 쾌적한 실내 공간은 시원한 바람과 상쾌한 공기가 만든다. 비스포크 AI 무풍 시스템에어컨 인피니트 라인은 냉방과 제습 모두 탁월한 성능을 자랑한다. 기존의 프리미엄 디자인과 고효율 냉방 성능에 더해 레이더 센서(Radar Sensor)를 새롭게 탑재하며 AI 기능을 강화해 에너지 효율과 편의성을 한층 높였다.지속되는 장마로 집 안에 습도가 높을 때도 비스포크 AI 무풍 시스템에어컨 인피니트 라인이 있다면 걱정 없다. ‘AI 쾌적’ 기능은 빅데이터를 기반으로 스스로 판단하고 학습해 냉방, 제습, 청정 기능을 자동으로 작동시키고, 온·습도는 물론 공기 질까지 알아서 관리한다. 특히, 습기 자동배수로 물통 교환 없이 365일 사용할 수 있어 장마철 사용 편의성이 높고, 제습 모드로 무풍 운전 시 23dB 저소음으로 수면을 방해하지 않는다는 것도 장점이다.비에 젖은 상태로 집에 들어갈 때 높아지는 실내 습도도 걱정할 필요 없다. 스마트싱스에 자주 사용하는 에어컨 패턴을 등록해두면 퇴근이나 외출 후 원하는 시간이 되었을 때 알아서 맞춤 운전을 진행해 현관문을 열자마자 시원하고 쾌적한 공기를 누릴 수 있다.비스포크 AI 무풍 시스템에어컨 인피니트 라인은 전 모델이 에너지소비효율 1등급이다. 또한, 자사 기존 제품 대비 약 2배 넓어진 무풍 영역으로 더욱 쾌적한 무풍 냉방을 경험할 수 있다. 무풍 냉방 시 일반 냉방 강풍 모드에 비해 소비전력을 최대 61%까지 절감할 수 있고, ‘AI 절약 모드’를 사용할 경우에는 최대 20%까지 소비전력 절감이 가능하다.

[인버터 제습기] 온종일 사용해도 전기 요금 부담 없이 빠르고 강력한 제습

집 안을 적정 습도로 유지하고 사용 후 젖은 욕실이나 세탁실을 관리하는 등 다양한 활용성을 겸비한 제습기가 장마철 필수 가전으로 급부상했다. 장마철 실내 습도 관리가 제대로 되지 않으면 생활공간 곳곳에서 세균과 곰팡이가 증식하기 쉬워 불쾌한 냄새로 가득 차게 된다. 세균과 곰팡이는 냄새를 유발하고 건강에도 좋지 않아 적절한 제습기 사용으로 습기를 관리해야 한다.삼성 인버터 제습기는 와이드 토출구와 블레이드를 활용해 구석구석 효율적으로 습기를 제거한다. 대용량 6L 물통으로 장마철에도 자주 비울 필요 없이 하루 최대 18L(500mL 생수 36개 분량)까지 빠르고 강력하게 주변 습기를 없애준다. 특히 대용량 물통은 뛰어난 내구성으로 물을 버리거나 제품을 옮길 때 파손될 염려도 적다.어떤 공간이든 가장 적절한 건강 습도로 알아서 맞춰주는 ‘스마트 모드’를 활용하면 다양한 공간에 맞춰 최적의 모드를 선택해 집 안을 늘 보송하게 관리할 수 있다. 습도가 급격히 높아지는 장마철이나 샤워 후 욕실의 습기를 빠르고 강력하게 빨아들이고 싶다면 ‘MAX 모드’를, 숙면해야 하는 밤이나 이른 새벽에는 조용히 작동하는 ‘저소음 모드’를 활용하면 좋다. 에너지소비효율 1등급이라 장마철에 24시간 내내 가동해도 전기 요금 부담이 작다. ‘저소음 모드’로 사용할 경우 ‘MAX 모드’ 대비 소비전력이 최대 65% 절약되고, 스마트싱스의 ‘AI 절약 모드’를 사용하면 최대 30%까지 소비전력을 절약할 수 있다.

[비스포크 AI 콤보] 세탁부터 건조까지 습기 걱정 없이 한 번에 세심한 케어

장마철은 세탁기가 가장 바쁘게 돌아가는 시기다. 사용이 잦은 만큼 제품 자체의 위생 관리에도 신경을 써야 한다. 특히 물을 사용하는 가전인 세탁기는 습도 관리가 필수적이다.세탁-건조 코스 종료 후 세탁물을 조금만 방치해도 드럼 내부 습기로 인해 불쾌한 냄새가 세탁물에 남을 수 있다. 비스포크 AI 콤보는 세탁과 건조 종료 후 스마트싱스로 알림을 보내주고, 알아서 문을 열어 내부 습기와 열기를 빼내는 ‘오토 오픈 도어’ 기능이 있어 안심이다. 작동 종료 시간에 맞춰 기다리지 않아도 알아서 문을 열어 내부 습기를 제거해 세탁물과 드럼 내부를 쾌적하게 유지하고, 세균과 바이러스가 증식할 걱정도 덜어준다.에너지소비효율 1등급으로 여름철 많은 빨래량도 부담 없다. 스마트싱스로 ‘AI 절약 모드’를 설정하면 에너지 효율화를 통해 세탁 시 최대 60%, 건조 시 최대 30%까지 에너지 사용량을 줄일 수 있다.

[비스포크 슈드레서] 장마 와도 신발 걱정 끝, 쾌적·보송한 슈즈 케어

장마철에는 비에 젖은 운동화나 구두 등 신발 관리가 필수적이다. 장맛비에 흠뻑 젖은 신발을 그냥 방치하면 세균이나 곰팡이가 번식하기 쉽다. 습하고 눅눅한 날씨에는 신발이 잘 마르지 않고 세탁 후에도 냄새가 날 수 있다. 습기에 약한 소재의 신발은 망가질까 봐 걱정이다. 신발은 매일 착용하고 외부 환경에 직접 노출되기 때문에 섬세하고 위생적인 관리가 필요하다. 비스포크 슈드레서는 삼성전자만의 히트 펌프 기술을 적용한 ‘저온 섬세 건조’로 40도 이하로 섬세하게 건조해 신발 손상 걱정 없이 늘 보송한 신발을 신을 수 있다.또한, 내부까지 많이 젖은 신발을 자연 건조하려면 약 53시간이 걸리지만, 비스포크 슈드레서는 ‘강력건조 코스’를 사용하면 6시간 만에 산뜻하게 건조해 준다. 최근 길고 긴 장마가 이어지면서 인기 아이템으로 부상한 레인부츠도 쉽고 빠르게 건조할 수 있다. 레인부츠는 통풍이 잘 안 돼 내부에 땀이 차고 습기가 차오르기 쉬워 세심하게 관리해야 한다. 스마트싱스에서 ‘레인부츠’ ‘강력케어’ 등 다양한 전문 코스를 다운로드해 함께 활용하면 신발과 상황에 따른 맞춤 케어가 가능하다.비에 젖어 축축한 신발은 고온다습한 환경으로 유해 세균이 증식하기 좋은 환경이다. 비스포크 슈드레서는 국내 가전 최초로 ‘제논(Xenon) UVC 살균’을 적용해 세균을 99.9%, 바이러스는 99.99% 살균한다. 또한, 강력한 ‘에어워시’를 분사해 신발 속 다양한 냄새 입자를 털어내고, ‘UV 냄새분해필터’로 잔류 냄새까지 최대 95% 깔끔하게 제거한다.

본격적인 장마가 시작되었다. 실내 습도를 제대로 관리하지 않으면 의류부터 호흡기, 피부 등 다방면으로 나쁜 영향을 끼칠 수 있다. 특히, 최근 몇 년 동안 폭염과 폭우가 교차하며 종잡을 수 없이 강한 비가 갑자기 쏟아지는 ‘도깨비 장마’ 현상이 자주 나타나면서 우리 집 습도를 안정적으로 관리하기 위해 신경 쓸 일이 더 많아졌다. 탁월한 AI 기술을 바탕으로 알아서 학습하고 판단해 최적의 솔루션을 제공하는 삼성 AI 가전과 함께라면 보다 깔끔하고 쾌적한 여름을 보낼 수 있을 것이다.

