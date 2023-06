‘코리아 인터넷 콘퍼런스’ 코엑스서 26일 개최

과학기술정보통신부가 후원하고 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 주관하는 ‘코리아 인터넷 콘퍼런스 2023(이하 KRnet Conference 2023)’이 26일과 27일 양일간 인터컨티넨탈 서울 코엑스에서 개최된다.올해로 31년째 열리는 KRnet Conference 2023에서는 ‘Human Internet and Sustainable Future’를 주제로 차세대 기술에 대한 정보 교류와 협업을 통해 산업 발전에 기여할 수 있는 80여 개의 기술 세션 강연 및 토론이 진행될 예정이다. 특히 최근의 챗GPT로 대변되는 인공지능(AI) 기술의 발전이 인간의 삶을 어떻게 바꿀 것인가에 대해 빅데이터, AI, 차세대 네트워크(5G/6G, Web3.0), 양자, 도심항공교통(UAM) 등을 주제로 심도 있게 논의될 예정이며 김성훈 업스테이지 대표가 ‘Falling in Love with AI and ChatGPT’, 김승환 한국전자통신연구원 소장이 ‘ICT가 만드는 미래 헬스케어’, 함상범 마이크로소프트 전무가 ‘인공지능 시대와 인간’을 주제로 기조연설을 진행한다. 또한 NIA에서는 기관 특별 세션으로 ‘디지털 플랫폼 시대의 데이터와 서비스 정책’이라는 주제로 디지털 포용을 위한 다양한 정책을 소개하고 공공 데이터 개방과 마이데이터 추진 방안 등을 발표할 예정이다.그 밖에도 우리나라의 방송통신 발전 및 인터넷 기술 개발을 통해 산업 발전에 기여한 인물들을 대상으로 포상심의위원회의 검토를 거쳐서 인터넷진흥상과 인터넷기술상을 수여하는 시상식도 개최한다.한편 행사 참가 등록 및 행사 관련 세부 프로그램은 KRnet2023 누리집을 통해 확인할 수 있다.안소희 기자 ash0303@donga.com