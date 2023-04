너도나도 ‘팁 줘!’ 미국인도 피곤해하는 팁 문화[딥다이브]

여기저기서 너도 나도 팁을 달라고 한다. 미국에선 ‘팁플레이션’이 소비자들의 고민거리로 떠올랐다. 게티이미지

음식점에서 식사한 뒤 서빙해준 직원에게 '팁(tip)'을 줘본 경험이 있으신가요? 한국이라면 팁 주는 게 어색하겠지만 미국에선 팁을 주지 않는 게 무례한 행동으로 통하죠. 팁 자체가 곧 미국 문화인 건데요.그런데 팁은 얼마가 적당할까요. 요즘 미국에선 서비스 가격의 20%가 기본이라는데, 정말 적정한 게 맞을까요? 어디까지가 팁의 대상일까요.다른 나라에서는 별로 고민할 일 없는 팁 문화를 두고 미국에서는 갑론을박이 한창입니다. 이른바때문인데요. 미국의 팁을 둘러싼 기술적, 경제적, 심리적 이슈를 들여다 보겠습니다.오리건주에 사는 캐시 쉬레너는 리필 제품을 파는 친환경 매장인 '마마 앤 하파스'를 찾아 식기세척기 세제 몇 개를 골라 계산대로 가져갔습니다. 직원이 그에게 보여준 태블릿 화면엔 '팁을 얼마를 남길 것이냐'고 묻는 메시지가 표시됐습니다. 결제 말고는 직원의 서비스를 받은 것도 없는데 굳이 팁을 줘야 하는 걸까요? 쉬레너는 순간 주저했지만 어색함을 피하기 위해 결국 팁을 남겼습니다.미국 매체 복스(Vox)가 '모두가 지금 팁을 원한다'는 제목의 기사에서 소개한 사례입니다.는 겁니다. 예를 들면 심지어 이런 곳에서도 고객은 팁을 달라는 요청을 받기도 합니다. 자동 세차장, 보톡스 시술, 스무디 만드는 로봇 카페.왜 그렇게 됐을까요. 가장입니다. 과거엔 팁을 보통 현금으로 줬죠. 식사 뒤 테이블에 지폐 몇장을 남기거나, 결제할 때 'Tips'이라고 쓰인 유리병에 돈을 넣는 식이었습니다. 신용카드로 결제한다면 팁을 몇 달러로 할지를 볼펜으로 따로 써넣어야 했고요.그런데 요즘 미국에선 어딜 가든 결제할 때 터치스크린 형태 단말기나 휴대용 태블릿을 씁니다. 대부분 매장에서 스퀘어(Square) 또는 토스트(Toast) 같은 기업이 제공하는 POS(Point of Sale) 시스템을 이용하기 때문인데요. 코로나 팬데믹 영향이 컸습니다. 가급적 대면 접촉을 줄이려다 보니 터치스크린 방식을 도입한 거죠.그리고합니다. 결제할 때 팁을 얼마 줄 건지를 묻고, 고객이 입력을 마쳐야만 결제가 완료되는 식입니다.결제 시스템에선 보통 고객의 선택을 쉽게 하기 위해 객관식으로 팁 비율을 제시하곤 하는데요.합니다(업주가 비율을 설정). 만약 10%만 팁으로 주고 싶다면? 입력하는 창이 없거나, 있더라도 찾기 어려울 겁니다. 고객은 그 버튼을 찾느라 몇십 초를 허비하는 대신 그냥 18%를 누르게 될 가능성이 큽니다.소비자행동을 연구하는 마이클 린 코넬대 교수는 이렇게 설명합니다. "연구에 따르면18%에서 시작하는 팁 옵션은 이전보다 더 높은 수익을 창출합니다."'디지털 팁' 도입으로 이전보다 팁을 주는 비율이 은근슬쩍 높아지고 있는 건데요.(선택을 유도하는 부드러운 개입)라 하겠습니다.팁이 비싸진 것보다 더 소비자들을 당황스럽게 하는 건 앞서 소개한 대로 디지털 팁을 요구하는 매장이 점점 늘어나고 있다는 점입니다. 예전 같으면 웬만하면 팁을 안 주고 넘어갔을 매장에서도 디지털 결제 과정엔 팁 선택 버튼을 넣은 거죠.테이크아웃이 주를 이루는 커피숍이나 샌드위치 가게들이 대표적입니다. 이전엔 이름을 서로 알고 있을 정도로 친밀한 사이이거나, 친절한 서비스를 받았을 때 정도에만 고객들이 '팁항아리'에 팁을 남겼을 텐데요. 이젠 무조건 팁 버튼을 눌러야 결제가 끝납니다. 물론 '팁 없음'을 선택할 수는 있습니다. 하지만 바로 앞에서 웃는 얼굴로 직원이 빤히 쳐다 보고 있으니 쉽지 않습니다.고 합니다.구매가가 저렴한 일부 매장은 백분율이 아닌 일정 금액으로 팁 선택지를 제시합니다. 예컨대 3.75달러짜리 초콜릿 크루아상을 사는데 팁을 '1달러, 2달러, 3달러' 중 선택하게 하는 식이지요. 비율로 치면 엄청난 겁니다.'다크패턴(소비자를 유도하기 위해 업체가 의도한 웹 설계)' 전문가인 해리 브리그널은 "터치스크린은 큰 팁을 주는 버튼을 강조하고, 전혀 팁을 주지 않는 버튼은 덜 강조한다"며 ""고 설명합니다. 물론 이런 경험을 하면 소비자들은 억지로 팁 주기를 강요당한 것 같은 느낌이 들겠죠. '팁플레이션(Tipflation)'이란 말과 함께 '팁 피로'라는 말까지 나오는 이유입니다.구에프대학의 식품경제학과의 마이크 본 마소우 교수는 "팁 피로로 고객들은 팁이 주는 상호작용에서 부정적 감정을 느끼게 된다"며 "최악의 경우엔 팁 피로로 인해 고객이 팁을 적게 주거나 완전히 멈출 수 있다"고 설명합니다. 팁플레이션의 부작용이 분명하다는 건데요.여기서 생각해볼 점이 있습니다.바로 눈 앞에 있는 매장 점원이 그 이익을 온전히 취한다고 볼 수 있을까요? 경제학적으로 생각해보면 답은 조금 다를 수 있습니다.먼저 미국의 팁 문화가 왜 생겼는지부터 간단히 집고 넘어가겠습니다. 17세기 영국과 유럽 상류층의 문화였던 팁은 이후 미국으로 넘어왔는데요. 특히그들에게 낮은 임금을 주는 대신 팁에 의존하게 한 거죠.즉, 서비스업 종사자에게 임금을 낮게 준 것이 팁이 일반화된 이유였는데요. 그건 지금도 마찬가지입니다.미국은 중앙정부가 정한 연방최저임금과 각 주가 정한 주별 최저임금 중 더 높은 것을 적용하게 돼있는데요.합니다.팁을 받는 근로자와 받지 않는 근로자를 명시적으로 차별하고 있는 건데요. 주별 최저임금도 마찬가지입니다. 미국 50개 주 가운데 단 8개 주에서만 팁과 상관 없이 누구에게나 똑 같은 최저임금을 적용합니다. 나머지 42개주에선 팁을 받는 근로자에겐 더 적은 최저임금을 줄 수 있게 돼있죠. 바로 이러한 '팁 받는 근로자의 최저임금'을 받고 있는 사람이 최소 550만 명으로 추정됩니다.한마디로 그동안에도최근 나타나는 '팁플레이션' 현상도 같은 맥락에 있습니다. 팬데믹 이후 미국 서비스업종은 인력난에 시달리고 있습니다. 하지만 인플레이션으로 각종 비용이 뛰는 상황에서 점주들은 임금을 올려줄 여력이 없죠. 그러자예를 들면 일부 호텔에선 고객들이 쉽게 팁을 남길 수 있게 QR코드까지 도입했다고 하죠.보스톤대학 호텔경영학부의 션정 교수는 이렇게 설명합니다. "그들(호텔)은 임금을 인상할 예산이 없습니다. 그런 이유로 팁을 디지털로 지불할 수 있는 접근성을 높이고 소비자에게 더 많은 것을 요구하고 있습니다."다시 말해 팁플레이션은 고용주 입장에선 '손 안대고 코 푸는' 좋은 방법입니다. 대표적인 사례가 미국 스타벅스입니다. 요즘 미국 스타벅스는 드라이브스루(차를 탄 채로 이용) 매장에서도 팁을 받는 거 아시나요?했기 때문인데요. 신용카드 결제화면에서 '팁을 얼마 주겠냐'고 묻기 시작한 겁니다.애초에 이 '신용카드 팁' 도입은 스타벅스 노조가 회사에 도입하라고 공개 요구했던 사안입니다. 바리스타 근무조건을 개선하기 위해 필요하다는 거였죠. 그런데 스타벅스 측은 이 시스템을 노조가 없는 매장에만 도입해서(노조 있는 매장엔 안 해줌) 한동안 시끄럽기도 했는데요. 스타벅스가 밝힌 바에 따르면 놀랍게도 이고 합니다. 디지털 팁 압박의 효과가 상당한 거죠.언뜻 보면 팁을 많이 받게 하는 건 고용주(임금을 적게 줄 수 있음)와 직원(실질 소득이 늘어남) 모두에 윈윈입니다. 잃는 건 손님뿐인 것 같죠. 그런데 정말 그럴까요?미국에선 이 문제를 둘러싼 논쟁의 역사가 꽤 깊습니다. 2010년대부터 활동한이 대표적입니다. 팁을 받는 근로자에